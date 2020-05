Ni el efecto AMLO, ni el afecto de AMLO

Nicolás Maquiavelo escribió en El Príncipe que hay tres tipos de ingenio: el que entiende por sí mismo, el que lo hace por lo que otro discurre, y el que no entiende ni por sí mismo, ni por otros.



Héctor Astudillo Flores es de los primeros. Entendió el cambio con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, se alejó de la ruta de la confrontación y se dedicó a construir una relación de colaboración que maduró en el tema de seguridad pública en el que se redujeron los índices delictivos, misma que se ha fortalecido en la gestión de la emergencia sanitaria por el Covid-19.



No es la primera vez que el mandatario reconoce la gestión del gobernador de Guerrero como lo hizo este miércoles al hablar de que se resolvió el tema de la alta ocupación de camas Covid en los hospitales del estado.



Nuevamente fue correspondido y Guerrero se mantendrá alineado con la federación respecto al reinicio de actividades, contrario a otros estados que decidieron implementar sus propios semáforos. La colaboración es antes que nada un acto de reciprocidad.



Así lo han entendido los gabinetes del presidente y el gobernador, con algunas deshonrosas excepciones como es el caso del destituido ex coordinador del Programa del Fertilizante Jorge Gage Francois quien hizo un desastre en Guerrero.



La relación entre López Obrador y Héctor Astudillo ha ido prosperando pese a la mala intención de aquellos que organizaron un abucheo al gobernador en una de sus primeras visitas como presidente, en las cuales Andrés Manuel se disculpó con el priísta diciéndole: ’estos no entienden’.



Por cierto, para complementar lo escrito por Maquiavelo sobre los tres tipos de ingenio, el gran pensador florentino consideraba que el primero es brillantísimo, el segundo brillante, y el tercero, el que de ninguna manera entiende, como inútil.



Encuesta en curso



Esto sucede mientras la Comisión Nacional de Elecciones de Morena aplica una encuesta en los estados que elegirán gobernador el próximo año.



Pablo Amílcar y el diputado federal Rubén Cayetano son los únicos militantes de Morena que se sabe aspiran a ser candidato a la gubernatura de Guerrero, lo que también quieren el senador Félix Salgado Macedonio, la senadora Nestora Salgado y la alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo quienes no están afiliados pero representan a Morena en sus respectivas trincheras.



También aspiran los externos Beatriz Mojica Morga, Luis Walton Aburto y Alberto López Rosas. No se ha hecho público quiénes van en la papeleta para que la gente opine si los quiere de candidatos.



Lo que sí se sabe es que en 2021 Andrés Manuel no irá en la boleta por lo que no se espera el mismo efecto AMLO que colocó a varios en diputaciones y alcaldías que jamás imaginaron, y si Morena se ajusta a lo que resulte en la encuesta, tampoco valdrá el afecto que se sabe que el presidente les tiene a varios de ellos.



Aunque como todo ser humano tiene su corazoncito y no se puede descartar que resulte favorito… el que diga su dedito.