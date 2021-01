¡¡Ni Fidel, Ni Duarte se atrevieron a tanto!!!; Cuitláhuac García impugnó en 2020 resolutivo a favor de 60 niños con cáncer.

Luego de que un juez otorgó un amparo a favor de 53 niños con cáncer que auspicia la Asociación Orizaba Propone A.C. (AOPAC), el gobierno de Veracruz tiene que garantizar su atención, medicinas, tratamiento y hospitalización en el Hospital Regional de Río Blanco.



La abogada, Ana María Yashima quien es parte del equipo del despacho del licenciado Agustín Rodal Oseguera, explicó que el proceso inició en contra del Gobierno del Estado en el mes de febrero del año 2020 porque el centro hospitalario estaba negando y condicionando la atención y tratamiento a 60 niño enfermos con leucemia.



Explicó que dentro del amparo interpuesto se dictó una suspensión de plano, en la cual se obliga a las autoridades a darle la atención médica a los niños en lo que se resolvía el amparo; entonces esta protección médica la tienen desde el mes de febrero de 2020 pero la autoridad estatal se negaba a reconocerla y cumplirla.



"Tuvimos que promover un incidente dentro de juicio de amparo por el incumplimiento de la suspensión, porque a pesar de que había una orden de un juez Federal el Gobierno del Estado no surtía recetas médicas, no les hacían los estudios a los niños, no les daban sus tratamientos, por lo que en dicho proceso y negación gubernamental murieron lamentablemente 7 niños".



El incidente lo ganaron los papás y como el gobierno no cumplió con esa orden que dio el juez federal, podían presentar una denuncia penal, pero el gobernador se inconformó por la resolución en 2020 y entonces ya no se pudo interponer, pero al poco tiempo hace una semana (13 enero de 2021) llegó la sentencia del amparo ordenando al Gobierno de Veracruz cumplir de inmediato con la atención a los menores.



La Lic. Ana María Yashima indicó que ya al ganarse el amparo las autoridades deben cumplir las medidas necesarias para dar la atención oportuna a los infantes, pero sobre todo, dijo que debe ser gratuita, pues algunos servicios se cobraban a los padres de familia de los menores enfermos por parte de la autoridad estatal.



El resolutivo Federal instruye su estricto e inmediato cumplimiento en primera línea al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, así como al titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, y al Hospital de Río Blanco (Estatal).



La abogada terminó realizando un llamado "a que nos defendamos ante las injusticias, que sí se puede y que debemos luchar por las causas justas como esta que es la protección a niños indefensos que no tienen recursos para tratarse de una enfermedad como el cáncer".