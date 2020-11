Ni lo bueno ni lo malo son para siempre......

DICEN QUE HAY OCASIONES EN QUE LAS FUERZAS DEL UNIVERSO CONSPIRAN PARA QUE TODO SALGA BIEN, MUY BIEN, PERO TAMBIÉN, COMO NADA ES PARA SIEMPRE, CONSPIRAN PARA QUE TODAS LAS COSAS NO SALGAN TAN BIEN O SALGAN MAL… Y, PUES A COMER CAÑA… NO HAY MÁS QUE AGUANTAR.



POR AHÍ HAY QUIENES AFIRMAN QUE LAS VICTORIAS NO SON PARA SIEMPRE AL IGUAL QUE LAS DERROTAS, los males y los bienes tampoco son para siempre, todo cambia y dentro de esos cambios por más que queramos hacerlos a nuestro favor pues no se puede, como diría el Tío Lolo: ’PIQUETE QUE VA DERECHO AL TRASERO NI AUNQUE TE FRUNSAS’.



Podría resultar que muchos no entendamos que en la política cuenta todo, los buenos y los malos aprovechan los buenos tiempos o los malos tiempos que pasan por una sociedad y así lo manipulan para dar los golpes bajos o para avanzar en sus planes de conquista y control del poder. En los finales de Peña Nieto las cosas se le complicaron de tal forma al presidente que no había ni existía ninguna razón por la que se le pudiera mínimamente defender, todo conspiró para joderlo y pues se jodió, la gente cansada de tantas pendejadas, corruptelas, robos, engaños, violencias, miseria, entreguismo conspiró para que se cambiaran las coas y así, los partidos también se fueron a la tiznada, arrasaron las condiciones que favorecían a Andrés Manuel López Obrador quién de necio y de constante pues había convencido a la gente de lo que estaba mal y del por qué estamos de la tiznada, así que masivamente le dimos el voto y las cosas cambiaron de momento, la euforia mostraba a un presidente fuerte y seguro de sus dichos y de sus hechos, acciones audaces que a lo mejor no cualquiera se hubiera atrevido a realizar en cuestiones políticas, económicas y sociales.



También entendió que había que atender a la población marginada y empobrecida que jamás la había atendido y lo hizo con un enorme impacto de tal suerte que evitó un choque social y político en las protestas y movimientos de los pobres e incluso, con ello, convenció a los que anteriormente FORMABAN, DECÍA, LA MAFIA DEL PODER y controlan la economía y muchas cosas en el país para que le apoyaran y se convirtieran EN LOS MESENAS DEL PODER ACTUAL, y ahí la llevamos ’pateando el bote’… pero como no todo es permanente, pues las cosas cambian, ni los triunfos ni las derrotas lo son, los perdedores de pronto intuyen que hay conflictos y problemas derivados de cuestiones que no están ni son de la responsabilidad del presidente, pero a la gente pues le vale, no saben de dónde vienen pero si se afecta su comodidad y el dicen que el responsable de los daños de las inundaciones es el presidente pues lo creen, al igual que si le dicen que los muertos por el covid 19 son responsabilidad de los funcionarios enredosos y mulas y el mismo presidente, pues lo creen y si se roban los medicamentos pues le dicen que es el presidente y lo creen ,y si se cierran fuentes de empleo y hay desocupación y le dicen que es la responsabilidad del presidente pues lo creen, y si efectivamente la clase más golpeada y destruida en todo este proceso es la CLASE MEDIA y les dicen que todo es la obra del comunismo y de sus ideas del presidente pues lo creen, y se lanzan a pelear por sus ’derechos’ aunque siempre se hayan beneficiado de otros robos y tranzas de los otros tiempos, en fin, el presidente debe estar muy preocupado porque hay tiempos de lanzar cohetones y otros de recoger varas y no son los mejores tiempos para que convenza de sus cambios morales y visiones de solidaridad, cuando las gentes andan buscando el pan nuestro de cada día y ya andan encabronadas por lo que les dicen sus enemigos y lo creen.



Así que debe tener razones poderosas además de la necesidad y los caprichos para continuar en el camino como si nada, aunque en la realidad las cosas se vayan deteriorando mucho en muchos sitios y van a afectar psicológicamente los procesos electorales, además de que su movimientos en MORENA no da para mucho y los pleitos por puestos y presupuestos son bastante claros en muchos sitios donde la gente comienza a entender que una cosa es el presidente Andrés y otra diferente su círculos donde hay muchos ambiciosos y tranzas, degenerados y ratas, como lo van viendo en muchos sitios, por ello ,los pleitos son ahí no en sus bases, sino en sus ’dirigentes y manipuladores’ y ahí tiene que intervenir seriamente el presidente, porque de no hacerlo, los daños serán mayores, aunque él, no lo crea.



Ya vienen las fiestas navideñas y todos esperaban mejores tiempos para festejar con los apoyos dados a los jodidos, al infeliciaje nacional, pero el horror de los tiempos malos nos llegan y frustran muchas cosas, por ejemplo se habló del éxito de la educación en línea y ahora sabemos que más de 298 mil jóvenes han abandonado sus estudios y que cientos de maestros no saben enseñar en línea y hacen pandeadas y pierden los estribos y las coas pues andan mal, se les da oportunidad a un grupito de manipuladores mañaneros de comentar las cuestiones del IPN, sin saber lo que en realidad sucede en la institución y se pueden descarrilar los cambios en la misma por dejar la determinación en mano del Secretario de Educación que ni siquiera conoce la institución, en fin, son tiempos malos incluso, como dice mi director, para el mismo presidente, y no solamente para todos, aunque eso no cambia las cosas y los rencores y las frustraciones y ambiciones afloran en muchos lados y eso es lo peligroso hasta para moverse en la violencia y las confrontaciones… Así que, cuidado, hay que tomar un tiempo para reflexionar porque si no pensamos, pues como los patitos: caminamos y zurramos…