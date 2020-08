PALACIO

Por Mario Díaz



Ni nombre ni foto, pero….



- AMLO sí influirá en el resultado de la votación

- Campaña mediática suplirá nombre y fotografía

- ’Canto’ de Lozoya y saqueo en seguridad pública.



A PESAR de que ni el nombre ni la fotografía de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR aparecerán en las boletas del próximo proceso eleccionario, la investidura presidencial y la campaña mediática anticorrupción sí influirán en la competencia de junio próximo.



La información acusatoria del exdirector de PEMEX EMILIO LOZOYA AUSTIN en contra de legisladores y gobernadores, y la apertura de cloaca que representa el millonario desvío de recursos públicos destinados a la seguridad pública en el sexenio pasado, quiérase o no, habrán de incidir en el voto popular al término de la jornada comicial.



La estrategia lopezobradorista para retener la mayoría legislativa en San Lázaro está orientada a desacreditar a ex servidores públicos del PRI y el PAN, principalmente, sin que ello quiera decir que otros incrustados en la Cuarta Transformación sean ajenos a actos de corrupción.



El paso previo para lograr ese objetivo fue, sin duda, la reforma a la ley electoral que califica como delito grave y cárcel todo acto que violente el proceso electoral. Es decir, la compra de votos y el fraude electoral, por ejemplo, serán muy penalizados en la elección de 2021.



Si bien es cierto que el árbitro de la competencia eleccionaria será el Instituto Nacional Electoral (INE), también es una verdad de a kilo que los ojos de la 4T estarán muy vigilantes a través de sus respectivas instancias.



El control legislativo en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y el mayor número de las 15 gubernaturas que estarán en juego, es el objetivo primordial y necesario del presidente LÓPEZ OBRADOR para poder continuar con su proyecto de gobierno.



De ahí que, en los días por venir, no resultará extraño la andanada mediática contra lo que la 4T considera el neoliberalismo y los actores más recientes que se vieron beneficiados con el saqueo de la hacienda pública.



La información de LOZOYA AUSTIN aún y cuando no genere ninguna acción penal, bien sea por la prescripción de delitos o no considerados como graves, será más que suficiente para desacreditar a candidatos y gobernantes de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional.



El desprestigio también surgirá de la acción penal de la Fiscalía General de la República en contra de 19 ex servidores públicos de la desaparecida Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, ambas dependencias subordinadas a la Secretaría de Gobernación en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO.



En consecuencia, la imagen del entonces encargada de la política interior en el país, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, en poco o nada ayudará a la deteriorada causa tricolor.



FRIDA MARTÍNEZ ZAMORA, ex secretaria general de la Policía Federal, y JESÚS ORTA MARTÍNEZ, primer secretario de Seguridad Ciudadana de CLAUDIA SHEIBAUM en la ciudad de México, ambos muy cercanos a OSORIO CHONG, encabezan la lista de las 19 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República.



Los cargos de presunta responsabilidad están asociados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todos los imputados estaban asignados al área de organización y administración de recursos humanos de la desaparecida Policía Federal.



Lo dicho, ni la fotografía ni el nombre de AMLO serán necesarias en las boletas electorales para presumir que en la justa electorera por las curules en San Lázaro y las 15 gubernaturas, la 4T podría llevar una generosa ventaja, como resultado de la campaña mediática que subirá de tono a partir del primero de septiembre, fecha en que inicia formalmente el proceso eleccionario del próximo año.



Sin embargo, por el bien de México y los mexicanos sería conveniente que el brazo de la justicia no sea convertido en mero instrumento político.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Con el objetivo de aclarar, disipar dudas o malos entendidos, el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fue claro al enfatizar que pese a las condiciones económicas actuales el Gobierno Federal ha sido puntual en la entrega de las participaciones federales a los Estados.



II.-Para que no quede ninguna duda acerca de la rivalidad política entre el senador suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN y el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, el legislador presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del mandatario estatal.

La pugna por el poder político se reflejará en todo su esplendor en los días por venir.



Y hasta la próxima.

