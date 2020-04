Ni pandemias mermarán lucha contra la corrupción AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ni los infortunios, conservadores y las ’pandemias’ lograrán mermar la lucha que mantiene por erradicar la corrupción del país.



El sábado, ante la propagación del Covid-19 en México, el presidente fue ampliamente criticado en redes sociales por no guardar los protocolos sanitarios para evitar los contagios.



López Obrador continuó abrazando y bensando a asistentes a sus mítines en Cuajiniculapa y Xochistlahuaca lo que fue reprobado por opositores y usuarios de redes sociales.



’No nos van a hacer nada, los infortunios, las pandemias, nada de eso, vamos a sacar adelante a nuestro país porque si no hay corrupción hay presupuesto’, lanzó el mandatario federal.



De inmediato, la respuesta de los asistentes fue darle su respaldo.



-’¡No estás solo!’, le decían.



-’!Es un honor estar con Obrador!’, le gritaban otros.



En un mensaje previo en redes sociales, expuso que gracias a la cultura de los mexicanos, el país ha podido hacer frente a las adversidades como enfermedades y desastres naturales.



El jefe del Ejecutivo dijo que uno de los puntos clave para que el pueblo mexicano salga adelante es que se terminen los lujos de los altos funcionarios públicos.



-’¡Ya está prohibido robar! Están mal visto los corruptos, ¡fuchi!’, arengó López Obrador.



’La gente nos dio su apoyo y respaldo, y sería un acto de vileza y traición no estar a la altura de las circunstancias por eso vengo a decirles que no les voy a fallar’.



En este punto, aprovecho para informar que el costo del avión presidencial, ’el palacio de los cielos’, será rifado en 100 premios de 20 millones de pesos.



López Obrador detalló que gracias a la participación de empresarios con dimensión social parte de los chachitos serán entregados a los pueblos más pobres de México y a escuelas.



Ante los aplausos y gritos de la gente, el mandatario federal reconoció que hay un ala conservadora que no está de acuerdo con sus políticas.



Sin embargo, indicó que para ellos existe una opción, que él mismo promovió, para que haya revocación del mandato en 2022 sin tener que llegar a la violencia.



’Eso que lo tengan muy en cuenta mis adversarios, los conservadores, no hace falta la violencia’, aseveró.



En su mensaje a los pueblos afroamericano, tlapaneco y mixteco, el presidente López Obrador enfatizó que en un acto de justicia social se ha promovido una reforma constitucional para establecer cómo un derecho el acceso a las pensiones a adultos mayores, a personas con discapacidad y becas estudiantiles universales.



Notimex