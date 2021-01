Ni qué, mensajes de Biden para Trump aplican para su clon local

Seguro que cuando algunos brasileños, ingleses y mexicanos escucharon el discurso inaugural de Joe Biden, pensaron que el nuevo presidente norteamericano se dirigía a Bolsonaro, Boris Johnson o a Andrés Manuel López Obrador.



De una forma u otra todos ellos jugaron a ser el clon populista de Trump. Puedo asegurar sin duda que quien ganó en ese empeño fue el tabasqueño.



De ahí que muchas de las frases del discurso de Biden apliquen a la perfección para López Obrador. Bueno, eso pienso yo y creo que muchos otros,



Citare algunas de acuerdo a mi percepción del contexto mexicano y no en el orden en que las mencionó el nuevo presidente de los Estados Unidos. Disculpas por ello. Lo que sí garantizo es que, así como está, así lo dijo. De acuerdo a su traductor. ¡Cláro! Pensando en Trump… pero… (las cursivas son mías)



’Tenemos que poner fin a esta guerra incivil que enfrenta al rojo con el azul, a lo rural con lo urbano, a los conservadores con los liberales.



’Podemos hacerlo si abrimos nuestras almas en vez de endurecer nuestros corazones, si mostramos un poco de tolerancia y humildad, si estamos dispuestos a ponernos en el lugar de otra persona solo por un momento.



’… la respuesta no es encerrarse en uno mismo, no es replegarse para formar facciones enfrentadas, no es desconfiar de los que no se parecen a ti, de los que no rinden culto como tú, de los que no reciben las noticias de la misma fuente que tú’.



’…superar los desafíos, restaurar el alma y asegurar el futuro de nuestro país exige mucho más que palabras. Exige lo más esquivo de todo en una democracia: unidad.



’Si alguna vez mi nombre ha de pasar a la historia, será por este acto, y en él está toda mi alma.



’… pido a todos y cada uno, que se sumen a mí en esta causa… Que nos unamos para luchar contra los enemigos que nos esperan: la ira, el resentimiento, el odio, el extremismo, el desorden, la violencia, la enfermedad, el desempleo y la desesperanza. Con unidad.



’Podemos vernos unos a otros no como adversarios, sino como vecinos. Podemos tratarnos unos a otros con dignidad y respeto.



’Podemos unir fuerzas, dejar de gritar y bajar la temperatura. Porque sin unidad no hay paz, solo amargura y furia; no hay progreso, sólo ira agotadora. No hay nación, solo una situación de caos… la unidad es el camino para avanzar.



’Empecemos a escucharnos unos a otros, a oírnos unos a otros, a vernos unos a otros, a respetarnos unos a otros. La política no tiene por qué ser un incendio voraz que destruye todo lo que encuentra en su camino. Cualquier disensión no tiene por qué ser causa de guerra total. Y debemos rechazar una cultura en la que se manipulan e incluso se fabrican los propios hechos.



’El derecho a disentir pacíficamente dentro de las barreras protectoras de nuestra democracia es quizá la mayor fortaleza de nuestra nación. Pero escuchadme con claridad: el desacuerdo no debe conducir a la desunión. Y os prometo esto: seré presidente de todos los estadounidenses… de todos los estadounidenses (sería formidable que nuestro clon local de Trump se comprometiera a gobernar para todos los mexicanos, todos los mexicanos)



’Las últimas semanas y meses nos han enseñado una lección dolorosa. Hay verdad y hay mentiras. Mentiras contadas por motivos de poder y provecho personal. Y cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses, y especialmente como líderes -líderes que se han comprometido a honrar nuestra Constitución y a proteger nuestra nación- de defender la verdad y derrotar las mentiras’.



No puedo dejar de pensar en que, un mandatario que piensa así, como lo hace Biden, que gobernará al país más poderoso, que es justo nuestro vecino, pues algo deberá hacer con el clon de Trump de al lado.



Un clon que, igual que el ex presidente norteamericano y muy en la ruta del chavismo venezolano, funciona a contrapelo de la democracia, que ataca a los medios y a sus periodistas, que destruye instituciones democráticas, que amenaza y acorrala cada vez más a otras esenciales como el INE, que basa su gobierno en alimentar a grupos sociales como los adultos mayores o becarios y otros, con un obvio, grosero fin electorero a través del reparto directo de recursos requeridos en otras áreas del desarrollo; que ha llevado al país al desastre económico, que aplica una política de seguridad pública que pareciera está destinada a amparar a narcos y grupos del crimen organizado.



Yo creo que Biden y su equipo no tardarán en ver, considerar a AMLO como un asunto -un grave riesgo- de Seguridad Nacional. Y no, no requerirán de promover ni golpes bajos o presiones ilegales para ajustarle cuentas, sino recurrir al cumplimiento de acuerdos convenidos, establecidos dentro de la ya larga relación binacional. El T-MEC el primero de ellos. Y sin duda los de seguridad y otros similares.



De lo que estoy plenamente seguro, es que Biden y los suyos no ignorarán -como si lo hizo Trump-, lo que hace acá López Obrador.



Miren: López Obrador concluye y se va (quiero pensar que será así) en 2024. Biden a su vez gobernará hasta 2025 y es muy probable que repita para quedarse en la Casa Blanca hasta 2029.Y si las cosas se cumplen en forma natural, la vicepresidenta Kamala Harris podrá postularse y quedarse en la Casa Blanca hasta 2037.



Claro, no tengo bola de cristal, y digo lo anterior sólo como un supuesto dentro de un contexto normal. Y si es así, el lopezobradorismo y su 4T -lo que sea que signifique esto, que hasta ahora no sabemos bien a bien que es ni a dónde nos lleva-, no tendrá mucho futuro.



Eso es lo que veo.



Planteamientos de Biden, esperanzadores: Monreal



Quien ve con optimismo la llegada de Biden, y sus primeras acciones y sus dichos con esperanza, es Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y quizá —junto a Marcelo Ebrard— el de mayor formación política dentro de la 4T.



’… creo que habrá una buena relación; creo que habrá un entendimiento racional entre ambos países (México y EU) y creo que habrá cooperación’.



Preguntado ayer en una conferencia de prensa vía medios digitales sobre Biden, el zacatecano dijo:



’En principio, me han dado gusto los planteamientos que de origen está haciendo el propio presidente Joe Biden… surge con una gran esperanza… me pareció muy alentador… Un mensaje moderado, sin estridencia; un mensaje esperanzador para el mundo y fundamentalmente para los mexicanos… me dio mucho gusto las 17 órdenes ejecutivas que planteó…



Detener la construcción del muro fronterizo; Terminar la restricción de viajes de musulmanes; Reincorporarse al Acuerdo Climático de París; Terminar el oleoducto Keystone 50; Contar a personas indocumentadas en el censo; Reincorporarse a la Organización Mundial de la Salud; El mandato federal de 100 días de uso de cubrebocas; Extender desalojos y prórrogas hipotecarias; Extender el pago de deuda por colegiaturas escolares; Robustecer el programa DACA para soñadores; los dreamers; Revisión de criterios de arrestos de personas indocumentadas; Retomar protecciones para ciudadanos de Liberia; Reestructura federal de la estrategia contra Covid-19; Implementación de medidas federales para avanzar en igualdad racial; Fortalecer contra discriminación laboral en contra de la comunidad lésbico gay; Congelar medidas de última hora de Trump. Fíjense bien: congelar medidas de última hora de Trump; Compromiso de un código ético para servidores públicos del gobierno federal. Algo así como la cartilla moral allá en Estados Unidos; No se continuará enlistando a más personas en el programa MPP, es decir, la disposición anunciada por el Departamento de Seguridad Interior, no a través de acciones ejecutivas’.



Una revisión puntual de la llegada del nuevo presidente norteamericano desde la prospectiva de un político del mayor nivel en México.



