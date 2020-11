Ni sobra el que está ni falta el que se va, así son las alianzas

Ya sea en coalición, alianza o en candidaturas comunes el PRI y el PRD gobiernan el 51.2 por ciento de los municipios de Guerrero, lo que les da un peso electoral importante aun con la negativa de Movimiento Ciudadano y el PAN a unirse.

De hecho ambos partidos apenas y sumarían ya que de los cuatro municipios gobernados por panistas tres los ganó en coalición con el PRD y MC. Este último (el partido naranja) también le debe a la coalición que formaron en torno al candidato presidencial Ricardo Anaya tres de los seis Ayuntamientos que ostenta.

El PAN compitió solo en la pasada elección de 2018 únicamente en Copalillo donde obtuvo unos mil 344 votos de un total de 6 mil 953 efectivos, y Movimiento Ciudadano contendió con sus siglas en Apaxtla, General Canuto Neri y Pedro Ascencio Alquisiras con resultados similares, suficientes para ganar esos pequeños municipios pero no para hacer notar su ausencia en el estado.

Casos similares al del PES cuya única alcaldía, la de Coyuca de Benítez, es en coalición con Morena y al Verde que también debe la mitad de sus seis Ayuntamientos a la alianza que tuvo con el PRI.

Por eso considero que el peor error de Beatriz Mojica en la elección de 2015 fue haber perdido tiempo pidiendo la declinación de Luis Walton, pues aunque hacía bien en llamar al voto útil, sobrevaloró a un partido que arrastra una tendencia constante a la baja.

Esto es notorio en que en las últimas tres Legislaturas fue mermando su presencia en el Congreso de Guerrero de cinco a tres diputados y en la última elección logró colocar apenas uno, misma tendencia que se observa en el PAN con el que hoy MC coincide en competir solos.

¿Y Morena cómo está? Sus cuadros gobiernan en 15 municipios, nueve de los cuales ganó con la ayuda del PES. Si hace alianza con el Partido del Trabajo que preside otros cinco municipios más los seis del Verde, hablamos de que sería una alianza que gobierna sobre el 32.5 por ciento del estado; mientras que el PRI con 19 municipios y el PRD con 22 representan al 51.2 por ciento.

Claro que el ser gobierno supone fortalezas y debilidades que pueden impactar en el ánimo de los electores, es una arma de doble filo para todos los partidos, Acapulco para Morena, Chilpancingo para el PRD, Chilapa para el PRI, etcétera.

Además de que se moverá la correlación de fuerzas pues nada asegura a qué partido o candidato apoyarán los 41 alcaldes que llegaron a sus respectivos cargos por coalición.

Por ejemplo el alcalde de Zihuatanejo Jorge Sánchez Allec regresará al PRI o se quedará en el PVEM y participará en la alianza con Morena? ¿El de Coyuca de Benítez Alberto de los Santos Díaz continúa en un nuevo PES que va solo o decide sumarse a Morena?

Bueno, dicen que no sobra quien está ni falta quien no se encuentra y la lianza PRI y PRD ya se concretó, y el virtual candidato de unidad perredista Evodio Velázquez Aguirre deberá medirse con quien decida el PRI de entre el senador Manuel Añorve Baños, el ex secretario de Desarrollo Social Mario Moreno Arcos y el diputado Héctor Apreza Patrón, aunque el factor de la paridad de género puede decir otra cosa.

#Revolcadero

El que #insiste en dividir a Morena es Marcial Rodríguez Saldaña quien por si la encarnizada lucha interna por el poder no fuera poco, le agregó el autodestaparse por la disputadísima candidatura a gobernador siendo secretario general en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal para enrarecer aún más el ambiente. ¡Qué necesidad!

La #alianza PRI-PRD lleva un valor agregado y es el nivel de aprobación del gobernador Héctor Astudillo Flores quien se ha colocado entre los tres mandatarios priístas mejor calificados por Consulta Mitofsky, la misma encuestadora que ha dado cuenta de la buena aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por cierto que quienes más insistentes fueron en el tema son de #Ometepec, el ex gobernador y actual mano que mece la dirigencia del PRD Ángel Aguirre Rivero y el senador priísta Manuel Añorve Baños. ¿Será por eso que Evodio Velázquez aceptó tan fácil? ¿Qué pasó o más bien qué pasará con el diputado Celestino Cesáreo que estaba en contra de ir de la mano del PRI?