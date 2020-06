Ni un paso atrás contra corrupción: AMLO

* AMLO ante griterío de Antorcha Campesina, ni un paso atrás vs corrupción





Ciudad de México. 17 de junio del 2020.¬-Durante la supervisión de las obras de reconstrucción en Cholula, Puebla, un grupo de Antorcha Campesina protestó porque ya no se les entregan recursos. AMLO les garantiza acabar con la corrupción, no les dará un centavo, todo apoyo será directo.

¿Por qué esa manifestación de protesta de la organización Antorcha Campesina?

-«Porque…antes el dinero que se destinaba a la gente se entregaba a intermediarios de organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales, no se entregaba de manera directa a la gente», dijo el Presidente.

¿Y qué sucedía?

«Que lo que se enviaba a la gente no llegaba o llegaba incompleto, llegaba con moche, con piquete de ojo; ahora es directo a cada beneficiario, sin intermediarios», recordó.



El disgusto de Antorcha Campesina

. Entonces, esto no les gusta a quienes «estaban acostumbrados a jinetear, a manejar el dinero del presupuesto y se quedaban con una cantidad considerable.»

De hecho desestimó las movilizaciones en contra de la 4 Transformación, sea protestas en México o en otros países.

«Pueden estar gritando, puede haber manifestaciones de automovilistas, pueden los potentados, que se sentían dueños de México y que venían a saquear al país...», señaló.

Y además, «incluso extranjeros, pueden estar molestos, inconformes denunciando al Gobierno de México en la prensa extranjera».

Pueden hacer y deshacer

Pueden hacer y deshacer, echar andar campañas de desprestigio, guerra sucia, campañas de calumnias, noticias falsas, «pero no vamos a dar ni un paso atrás».





–«…, se acabó la corrupción, no se permite robar»-, aseveró.

El presupuesto es dinero del pueblo

El dinero del presupuesto es dinero del pueblo y a nosotros nos eligió el pueblo para ser guardianes y cuidar que nadie se robe el dinero del presupuesto, dijo.

-«…, ni con gritos ni con sombrerazos, ni con insultos ni con nada. Cero corrupción, cero impunidad», precisó.

Finalmente aseguró el Presidente: «Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad».

-Me canso ganso-, reiteró, antes de agradecer a los asistentes que le aplaudieron.