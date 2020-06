Ni uso de la fuerza pública ni persecución contra quienes no acaten medidas sanitarias: Astudillo

www.guerrerohabla.com



El gobierno del estado no recurrirá al uso de la fuerza pública, ni perseguirá a nadie para obligarlo a que acate las medidas sanitarias de protección para evitar contagios de coronavirus covid-19, dijo el gobernador Héctor Astudillo, quien manifestó su confianza de que a más tardar el 2 de julio Guerrero transite del semáforo color rojo al color naranja, para el reinicio de algunas actividades no esenciales entre éstas la apertura de hoteles, restaurantes y playas.



En una videoconferencia que tuvo con representantes de la industria turística, el titular del Poder Ejecutivo del estado dijo que lo más importante es hacer todo lo posible para que Guerrero transite hacia adelante en la pandemia, para transitar a la normalidad que todos desean.



Una encuesta realizada por la empresa Mitofsky, arrojó que a las personas les preocupa más el tema económico que la salud. Al respecto citó que la pandemia no será un asunto que será resuelto en corto tiempo, la pandemia seguirá ’por lo que será responsabilidad de cada ciudadano, de cada jefe de familia cuidar a la familia y que cada quien se cuide’.



Héctor Astudillo aclaró que su gobierno no recurrirá al uso de la fuerza pública ni perseguirá a nadie para que aplique las medidas sanitarias de protección para que se pongan cubrebocas, porque actuar de esa manera sería caer en excesos.



’Lo que creo es que vamos a actuar con mucha certeza para que haya cambio en el color del semáforo covid el 2 de julio. El miércoles primero de julio vamos a conocer el semáforo y ese mismo día se sabrá si hay condiciones para la reapertura de algunas actividades económicas no esenciales’, explicó.



En la videoconferencia el gobernador informó que el viernes de esta semana, informará a diputados de la 62 Legislatura local lo que ha hecho el gobierno del estado en la emergencia sanitaria.



Manifestó su confianza de que el 2 de julio la Federación autorice el cambio del color del semáforo covid de rojo a naranja, para que se dé la reapertura de actividades no esenciales.



Admitió que habrá problemas y que será complejo el reinicio de las actividades comerciales, sobre todo de aquellas que tienen que ver con la actividad turística.



’Nadie está diciendo que será sencillo porque no hay antecedentes que indiquen el cierre de playas, y lo difícil que ha sido mantenerlas cerradas, y lo doloroso que ha sido conocer de fallecimientos y de tantas personas que enfermaron al ser contagiadas por el virus’.



El gobernador Héctor Astudillo expresó su reconocimiento al personal médico, a enfermeras, enfermeros y a todo el personal de los hospitales que han jugado un papel importante en la emergencia sanitaria. ’Vaya desde aquí mi reconocimiento a todos los doctores, a las doctoras, al sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud que ha tratado siempre de colaborar en sentido positivo’.



En la víspera de transitar al cambio del color del semáforo, el gobernador Héctor Astudillo hizo un llamado a la población a la corresponsabilidad. ’Hago un llamado para que la sociedad ponga la parte que le corresponde, porque las consecuencias de la enfermedad no se miden hasta que alguien se contagia’.



Astudillo anunció su reincorporación a las actividades públicas luego de 21 días de aislamiento, tras haber sido infectado por el virus covid-19. ’Yo pensé que no me iba a llegar y me llegó, y durante 21 días he estado atendiéndome para tratar de salir de esto y no ha sido nada sencillo. Doy gracias a Dios de que me encuentro bien’, y que espera que este lunes se haya sacudido al 100 por ciento el contagio.



De haber cambio en el color del semáforo de rojo a naranja, el regreso a las actividades no esenciales será gradual en una primera fase. En el caso de los hoteles se permitirá su reapertura sólo en el 30 por ciento de sus capacidades para evitar aglomeraciones.



Se confirmó que permanecerán cerrados los bares, antros, discotecas y cines, cuyas reaperturas se dará hasta que el semáforo covid-19 esté en color verde.