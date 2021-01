Ni Walton ni Amílcar reconocen a Félix Salgado: cuestionan encuestas y movilizarán a partidarios Dos de los principales aspirantes a la candidatura de Morena a gobernador, Luis Walton Aburto y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros expresaron su desacuerdo con la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato, al cuestionar la falta de transparencia en el manejo de los resultados de las supuestas encuestas aplicadas en Guerrero; y anunciaron por separado su intención de recorrer el estado para denunciar la manipulación del proceso interno, y para movilizar a sus partidarios en jornadas de protesta que lleven a la legitimación de quien verdaderamente haya triunfado.



En declaraciones hechas públicas ayer domingo, Walton señaló que ’el senador Félix Salgado Macedonio sabe muy bien que empató conmigo en la encuesta, y que en la valoración de negativos salió perdiendo. También sabe que su candidatura fue producto de una fuerte presión al interior de Morena’. Y anunció que ’por esa razón, voy a regresar a todas las regiones del estado, para consultar en asambleas a las miles de personas que me han dado su confianza, y tomar una decisión conjunta sobre lo que sigue.



Hay gente de Morena que nos apoya y hay muchos más que no tienen partido, que deben ser escuchados. Guerrero merece un mejor destino y es momento de tomar decisiones. ¡Aquí nadie se rinde y vamos para adelante!’. Palabras que constituyen una verdadera declaración de guerra, debido a la torpe y opaca forma en que los dirigentes nacionales de Morena, encabezados por Mario Delgado, operaron el proceso de designación de Félix, quien ostensiblemente manejó una estrategia de desorden y presiones al interior de su partido, que terminaron provocando temor de un conflicto político y social mayor, por lo que le dieron el ’triunfo’ y la candidatura al calentano.



Walton, efectivamente creció en todas las encuestas serias, desde que hace meses anunció su renuncia al Partido Movimiento Ciudadano, del que fue fundador y líder durante años, para contender ahora como aspirante externo a la candidatura de Morena por el gobierno de Guerrero, con gran aceptación de militantes morenistas y de la ciudadanía, terminando la contienda en primer lugar, dado que Félix acumuló un alto porcentaje de puntos negativos que desalientan al electorado por su imagen tosca, de ignorante, corrupto y abusador de mujeres.



Con lo que ahora Morena tendrá encima un conflicto mayor, al sumarse el descontento de dos contendientes fuertes y con grupos de apoyo dentro y fuera de su partido, capaces de desestabilizar la apuesta electoral morenista… Amílcar, por la transparencia… Por separado, Amílcar Sandoval demandó aclarar el proceso de elección que determinó que Félix Salgado Macedonio fuera elegido y eventualmente aparecer en la boleta en junio próximo, expresando que ’hemos comunicado a nuestros compañeros que pediremos transparentar el método utilizado para la selección de candidato, agotaremos todas las instancias de nuestro partido para esclarecer el proceso’.



Anunciando también vía Twitter su intención de llevar a las calles su protesta: ’daremos la lucha con la seguridad de que la defensa de los principios fundamentales de Morena nos fortalece como movimiento. El espíritu del movimiento no es la ambición por los cargos públicos, es la posibilidad de construir un futuro de bienestar para las y los guerrerenses’. Con lo que por ahora las movilizaciones, protestas y demandas de transparencia están en manos de Delgado y su comité nacional morenista.



Pero de no haber una respuesta clara y convincente, el desacuerdo podría llegar a afectar la precampaña en que se encuentra ocupado Félix Salgado, con el riesgo de enfrentamientos entre grupos de apoyo, y profundizando la fractura que ya es evidente al interior de Morena, partido que no contará con muchos de sus militantes en la elección constitucional debido a los errores que sus líderes han cometido de manera garrafal, pues quedó demostrado que no hubo equidad, que se manipuló el tema de las encuestas, y por ello perdieron credibilidad y la confianza de su propia gente…