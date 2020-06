Nickelodeon confirma que Bob Esponja es gay

Con motivo de mes del orgullo LGBTQ+ Nickelodeon ha lanzado un mensaje en el que confirma a Bob Esponja como parte de la comunidad. Con lo que sus fans han terminado de informar que el emblemático personaje es gay.



Mediante un tuit, la compañía confirmó la noticia que ha causado revuelo por internet, aunque no dijo textualmente que Bob Esponja es homosexual; también aparecen Korra (Avatar) y Schwoz Schwartz . Durante años miles de personas alrededor del mundo aseguraban que se trataba de un personaje que representaba a la comunidad; sin embargo fue hasta este sábado cuando se dio el anuncio formal.



¿Bob Esponja anteriormente era asexual?

En 2005, el creador de la serie, Stephen Hillenburg había afirmado que realmente Bob Esponja no era gay, sino un personaje asexual. Al igual que su compañero Patricio:



"Nunca pretendimos que fueran homosexuales. Los considero casi asexuales. Solo estamos tratando de ser divertidos y esto no tiene nada que ver con el espectáculo"; dijo en una ocasión a Reuters.