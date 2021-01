*Adela, sus buenos resultados la posicionan

*Niega Fiscal del estado, proteger a Félix Salgado



Para algunos observadores de la política, es altamente probable que Félix Salgado Macedonio sea desplazado de la candidatura a gobernador.

Y aunque Luis Walton se lame los bigotes pensando que eso puede beneficiarle, es casi imposible que eso suceda, pues no saldrá limpio después de atizar con singularidad el golpeteo contra El toro sin cerca.

Lo mismo puede pasar con Pablo Amílcar.

En este escenario es altamente probable que otro actor político salga en escena, y ese puede ser Adela Román, quien no ha participado en ese juego sucio y sus bonos han subido, de acuerdo a la encuestadora Mitofsky.

Dos son las rutas que Adela Román puede tener en su futuro político inmediato: la candidatura a la gubernatura del estado o la reelección de la presidencia municipal.

Esto sucede después de que Román Ocampo resultara con una evaluación favorable en la encuesta de Mitofsky del mes de diciembre, donde aparece con el 46 por ciento de aprobación por parte de la población de Acapulco.

Con ese porcentaje, la alcaldesa ocupa el quinto lugar en el ranking nacional de las autoridades municipales con mayor crecimiento colocándose en el lugar 51, posición que representa Alto nivel en el rango de aceptación ciudadana, pues pasó del 34.1 al 46.9 por ciento entre septiembre y diciembre de 2020.

Estos datos son resultado de las mediciones mensuales que realiza Consulta Mitofsky, al evaluar a 2 mil 500 alcaldes de México.

Sin duda, sus acciones coordinadas con el gobierno de Héctor Astudillo Flores y el federal, como en seguridad pública, atención al Covid, permitieron que la alcaldesa se posicionara como la autoridad municipal con mayor crecimiento a nivel nacional

Como ejemplo, actualmente Acapulco se ubica en el lugar 23 en seguridad pública, después de que por mucho tiempo ocupara el primero lugar, compitiendo incluso con otras ciudades de otros países altamente violentos.

A esto hay que sumar la obra pública, y espacios recreativos y deportivos.

Respecto al tema del Covid-19, Román Ocampo ha desplegado acciones con la intención de detener la pandemia en Acapulco y anuncia que va a reforzar estas medidas ante el incremento de infectados y fallecidos.

NIEGA EL FISCAL DE GUERRERO PROTEGER A FÉLIX SALGADO.

Jorge Zuriel de los Santos Barilla, Fiscal del estado, ha negado que la institución procuradora de justicia tenga como propósito proteger al candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio.

Eso, después de que en redes sociales le exigen que actúe de acuerdo a criterios políticos.

El Fiscal ha señalado que no puede ejercer la acción penal en una de las 2 denuncias de violación que tiene en su contra, porque los delitos prescriben.

Ya todos sabemos que la denuncia de la supuesta violación fue presentada 22 años después de sucedidos los hechos, y por lo tanto, la Fiscalía se apega a lo que dice la ley.

Señaló que la Fiscalía actúa conforme a derecho.

Jorge de los Santos dijo que solo existen dos carpetas de investigación en contra de Félix, y que la denuncia desechada por la Fiscalía a su cargo fue recibida por la Fiscalía General de la República a finales de noviembre del año pasado.

Esta denuncia corresponde a hechos que supuestamente sucedieron en 1998, es decir, 22 años atrás.

Así que este lapso de tiempo es suficiente para que de acuerdo a la ley y al Código ya ha prescrito la acción penal para que la Fiscalía del estado puede ejercitar alguna acción.

El fiscal ha señalado que la otra denuncia también de violación sucedida en Acapulco en el 2016, sigue en estudio y valoración por parte de la Fiscalía guerrerense.

Con esto, de los Santos Barilla pone límite a los señalamientos en redes sociales acerca de que protege a Félix Salgado Macedonio, y evita claramente poner la justica del lado de la política partidista.