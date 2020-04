El vocal ejecutivo de Fovissste, Agustín Rodríguez López, recalcó que dicha institución no efectúa cobros de interés sobre interés y que, en promedio, los créditos se liquidan hasta en 15 años, por lo que destacó la importancia de que exista certeza en la inversión.



Durante su participación en una reunión de trabajo de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, el funcionario federal explicó las nuevas políticas de vivienda, subsidios y nuevos programas en la materia.



Asimismo, señaló que ningún banco podrá apoyar a los trabajadores que no tengan un empleo estable, por lo que es un área de oportunidad en donde puede entrar el subsidio para poder apoyar a quienes menos tienen y ganan de 3.5 salarios mínimos para abajo.



Rodríguez López explicó que en el Fovissste es un crédito en pesos a tasa mensual fija, en donde el descuento se realiza vía nómina. En el pasado no se había buscado aprovechar las condiciones de las y los trabajadores del Estado, que cuentan con base y tienen un ingreso fijo.



Notimex