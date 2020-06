Niega juez desbloqueo de cuentas a cercano al presidente de Cooperativa Cruz Azul

+El quejoso es incondicional de Billy Álvarez Cuevas



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- La juez novena de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, negó conceder una suspensión provisional a Ramsés Dolores Anguiano, cercano al presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo Billy Álvarez, quien impugnó el bloqueo de 16 cuentas distribuidas en seis bancos y quien dijo pertenecen a la asociación.



’Estamos promoviendo por nuestro propio derecho, en calidad de socios por ende dueños de la Cooperativa Cruz Azul SCL, y no como representantes legales de la misma’, argumentó el quejoso, quien solicitó la protección de la justicia junto con Federico Sarabia Pozo, Sergio Rodríguez Gutiérrez y Héctor Ortega Jiménez.



Las cuentas de la empresa cementera –factura alrededor de ocho mil millones de pesos anuales–, que encabezan ’Billy’ Álvarez, su hermano, Alfredo Álvarez, y el cuñado, Víctor Garcés, habían sido bloqueadas desde el pasado 28 de mayo por órdenes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a una investigación de delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 200 millones de pesos, así como la probable comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa.



Sin embargo, la decimosexto tribunal colegiado en materia administrativa concedió una suspensión provisional a la Cooperativa Cruz Azul, que ordena descongelar 28 cuentas bancarias a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–, publicó ayer el diario La Jornada.



Los magistrados consideraron que la UIF no acreditó que exista la petición de una autoridad internacional para implementar la medida.



Dolores Anguiano junto con los demás socios de la cooperativa impugnaron el embargo, congelamiento e inmovilización de dichas cuentas por parte de la UIF, a cargo de Santiago Nieto Castillo, en mayo pasado. En su demanda solicitaron que la autoridad responsable levante el embargo precautorio.



Por ello, la juez Dinorah Hernández Jiménez requirió la suspensión para que se les permita disponer del dinero depositado en las cuentas bancarias, sin embargo, ninguno demostró la titularidad.



En efecto, de los medios de convicción que acompañaron a su demandada de amparo, no se advierte la existencia de algún estado o contrato de apertura de cuenta bancaria, de los que se pueda colegir que efectivamente los quejosos son los titulares de las que se detallaron en el párrafo que antecede; razones por las que al no acreditar su interés suspensional, lo procedente es negar la medida cautelar solicitada, resolvió la juez.