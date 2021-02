Niega Sánchez Cordero haber intervenido a favor de Marín o cambiar su voto en caso Lydia Cacho

’No fue a favor del exgobernador de Puebla’, expresó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tras ser cuestionada por la expresión de la periodista Lydia Cacho, quien sostuvo que ella la traicionó cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó por no sancionar a Mario Marín.



’Ahí están las versiones estenográficas, yo dije que sí había habido violaciones a sus derechos humanos que podrían ser resarcidas a través de los medios ordinarios de defensa como lo es el amparo y que para el parámetro de gravedad de violación grave, habíamos resuelto la matanza de Aguas Blancas’, argumentó en conferencia matutina.



También negó que hubiera cambiado su voto de último minuto durante la sesión para determinar si el llamado Góber Precioso era culpable por la tortura y violaciones graves a las garantías individuales de Cacho.



Esto, luego de que en 2019, el ministro en retiro de la SCJN Genaro Góngora Pimentel,narró cómo el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, maniobró para que fuera rechazado el proyecto que proponía sancionar al exmandatario estatal y convenció a la hoy secretaria de Gobernación para cambiar el sentido del voto.



’El voto fue de seis ministros, no nada más mío. Cada uno votó en este asunto, eso fue una situación, yo no pude haber cambiado mi voto, sí lo cambié en alguna ocasión con el reglamento de energía eléctrica de último minuto, pero en este caso no. Y en este caso lo que hice fue hacer un recuento y una relatoría de lo que le había sucedido a ella desde el momento de su detención hasta el momento en que se puso a disposición de la jueza que había girado la orden de aprehensión, cuando se dio la fianza y cuando ella quedó en libertad condicional’, manifestó Sánchez Cordero,



’Ahí está la versión estenográfica, ahí están las actuaciones, ahí está lo que pasó con ella y ahí está el parámetro de gravedad o no de las violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, el amparo procede cuando se violan derechos, es decir, cualquier persona que estima que se le han violado sus derechos acude en ese momento al amparo porque es el recurso legal más importante en el mundo.



’La relatoría de todo esto que aconteció con ella desde su detención hasta su puesta en disposición y el pago de la fianza, fue un procedimiento judicial que se llevó a cabo. Se gira una orden de aprehensión, se pide colaboración a las instancias de la policía de Cancún, se traslada y se llega a poner a disposición de la juez, y la juez obviamente le otorga su libertad provisional por haber pagado la fianza’.



Además, insistió en que ella como ministra señaló que la periodista, en efecto, había sufrido tortura psicológica y que en enero del 2019 el Estado mexicano le ofreció una disculpa pública tras acatar una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Y agregó que aunque a muchos no les guste, todos tienen derecho a un juicio justo, a probar la presunción de inocencia, a un debido proceso y a una garantía de audiencia.



El jueves, en entrevista para Aristegui en Vivo, la periodista Lydia Cacho comentó que buscará que le den al menos 20 años de cárcel al exgobernador Mario Marín, por su protección a una red de trata de personas y la tortura que ella sufrió al dar a conocer dicha red en su libro Los demonios del edén, hace casi 15 años.



Además recordó cómo la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero la ’traicionó’ cuando en la SCJN votó por no sancionar a Mario Marín, al determinar en 2007 que no había evidencia suficiente que demostrara que las autoridades estatales, incluido el gobernador, la torturaron por haber denunciado redes de pedofilia y prostitución.



’Yo creo que ella es la responsable de haber detenido la justicia durante 15 años para miles y miles de víctimas en México y que tiene una deuda con el país, una deuda moral y jurídica’, acotó.



Agregó que a la secretaria de Gobernación le correspondería la vigilancia de este tipo de delincuencia organizada que esclaviza a niñas y niños en todo el país, y a jóvenes por supuesto.



’Y que también los explota para la esclavitud, el narcocultivo, y que sea ella quien nos traicionó en la Suprema Corte; es decir, yo no confío en ella y me preocupa que no sea un tema en la agenda del gobierno mexicano actual’.