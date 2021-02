Niegan amparo a César Duarte; buscaba evitar extradición

Una juez federal rechazó amparar al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, contra la petición formal de extradición y contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. "El Juzgado Cuarto de Distrito, con residencia en la Ciudad de México, en el amparo 328/2020 que había promovido el ex gobernador de Chihuahua, en contra de la solicitud de extradición y en contra de la orden de aprehensión que sustenta la solicitud de extradición, está dictando sentencia mediante la cual sobresee y niega el amparo solicitado por el ex gobernador de Chihuahua", informó el consejero jurídico del estado, Jorge Espinoza Cortés. Agregó que ya se había señalado que este amparo iba a ser declarado improcedente y ahora ’estamos más firmes en el proceso de extradición del ex gobernador, esto viene a ayudar a la celeridad en el proceso de extradición’. La sentencia fue emitida por María Dolores Núñez Solorio, juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal.





Explicó también que la defensa del acusado puede presentar un recurso de revisión, pero ’yo creo que el estudio que hizo la jueza federal fue muy exhaustivo, muy amplio y suficiente como para que se sostenga la negativa del amparo’. En cuanto a la situación del ex gobernador preso en la ciudad de Miami, Florida, el consejero jurídico señaló que sigue igual, es decir, en espera de la resolución de la jueza a cargo del caso, sin embargo, esta negativa de amparo en la Ciudad de México, fortalece la solicitud de extradición que se está llevando en los Estados Unidos. Esto, dijo, en virtud de que la orden de aprehensión girada y que sustenta la solicitud de extradición ha quedado firme, ’pues no debe haber ninguna duda de que debe proceder ya la autorización de la extradición del exgobernador’, concluyó Espinoza Cortés. Van por terrenos de ex gobernador Espinoza Cortés informó que el gobierno del estado busca recuperar todas las fincas, ranchos, predios y demás propiedades del ex gobernador que pudieran ser sujetas de extinción de dominio en beneficio de Chihuahua. ’Sabemos que la defensa del ex gobernador aquí en México ha promovido amparos de todo y para todo y por todo, pero también todos los ha perdido y eso es importante también señalarlo; en cuanto a la extinción de dominio de las propiedades, estamos ciertos que todo el proceso que se llevó a cabo para la declaratoria de abandono de los bienes a favor del estado, está conforme a derecho’, resaltó en torno a los dos ranchos que la semana pasada pasaron a propiedad del gobierno estatal. Al apuntar que no se tiene duda de que los tribunales federales negarán los amparos que solicite César Duarte, adelantó que ya está en trámite una solicitud de extinción de dominio para proceder sobre una propiedad del ex mandatario en Parral, Chihuahua. ’Vamos siempre a la vanguardia en el tema de recuperación de los activos a favor del Gobierno del Estado. En el caso del exmandatario, vamos por todas las propiedades. No va a quedar ningún bien, porque eso es en beneficio de Chihuahua’, concluyó. Piden reiniciar audiencia de Maru Campos Tras las investigaciones que se realizan en torno a la nómina secreta del ex gobernador César Duarte Jáquez, el consejero Jurídico del Estado, Jorge Espinoza Cortés, pidió al Poder Judicial del Estado (PJE) que se proceda en contra de la aspirante a la gubernatura, Maru Campos Galván, quien presuntamente está involucrada en este caso. El exhorto lo realizó la mañana de este miércoles, luego de que el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Ciudad Juárez, les negó la suspensión definitiva a los amparos que solicitaron la alcaldesa con licencia, y su secretario del ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, quien presuntamente también se benefició con los recursos públicos.



’No hay ya ningún impedimento para que el juez de control del Poder Judicial del Estado lleve a cabo la audiencia’, planteó el abogado del estado, al añadir que presentó un recurso de revocación en contra del acuerdo del Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia que difirió la audiencia, toda vez que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe exceder 15 días y ya ha pasado demasiado tiempo. En cuanto al presente caso, reiteró que el pasado lunes, el Juzgado Cuarto de Distrito resolvió en definitiva la negativa, luego de que la alcaldesa solicitó nuevamente la suspensión y resolvió también el amparo solicitado por el secretario del ayuntamiento. ’Es importante informarle a la ciudadanía que el Juzgado Cuarto de Distrito en Ciudad Juárez le vuelve a negar la suspensión que ella tanto solicitó allá, aquí tengo la resolución en ese sentido donde le niegan modificar la negativa de suspensión donde ella pedía nuevamente que le dieran esa suspensión para evitar la audiencia de formulación de imputación’, dijo el consejero Jurídico. El funcionario resaltó que ya no debe de haber ningún impedimento para que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación en el caso de Maru Campos, mientras que en el caso de audiencia de imputación en contra de Jáuregui Morena, no se tiene fecha. En ese caso, agregó, será una vez que el Juzgado Cuarto de Distrito le notifique al Ministerio Público y éste haga la solicitud correspondiente al Juez de Control del Poder Judicial del Estado. ’Ya no hay ningún impedimento, se eliminan esas suspensiones que de manera ilegal se obtuvieron’, apuntó. ’Nosotros creemos que es una cortina de humo lo que se está generando en torno a eso, que si las copias, que si certificadas, que si no. Eso ya es algo que está superado en el Código Nacional de Procedimientos’, manifestó Espinoza Cortés, al hacerle un llamado al abogado de Maru Campos, Francisco Molina. ’Yo le recomendaría, con todo el respeto que me merece, que se compre un Código Nacional de Procedimientos Penales’.