Niegan empresas protección a ferrocarrileros

+Llama el IMSS a quedarse en casa ante el virus

+Riesgo de estrés ante al cumulo de noticias ISSSTE



El gremio Ferrocarrilero, fincado por los integrantes del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana lamentan que varias empresas concesionarias se niegan a solidarizarse con sus asalariados y rechazan la posibilidad de aplicar un programa especial que permita enfrentar la situación de emergencia que ha impuesto el COVID-19 y obligan a trabajar a todos, sin considerar a los mayores de edad y diabéticos, así como hipertensos.

Señalan que funcionarios de las empresas Ferromex, Ferrosur y Kansas City Southern de México, entre otras, pretenden ignorar las medidas dictadas por las autoridades para evitar la proliferación del terrible virus que amenaza con aniquilar a miles de seres humanos en todo el mundo, pues rechazan que se otorguen permisos con goce de sueldo a quienes por su condición de salud tiene un alto riesgo de contagio.

El Comité Ejecutivo Nacional ha dejado patente su voluntad al diálogo, sin embargo actitudes intransigentes no han permitido alcanzar acuerdos entre los trabajadores y el sector patronal, por lo que se está poniendo en riesgo el estado de salud de miles de trabajadores ferrocarrileros al querer obligarlos a trabajar como si no pasara nada.

Manifestaron que los trabajadores del riel han puesto todo lo que está de su parte para consolidar la industria ferroviaria a nivel nacional e internacional, elevando en forma importante los niveles de productividad, por lo que ahora resulta incomprensible la falta de solidaridad y compromiso social.

Recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo llamado a los empresarios a que durante la crisis por el COVID-19 se sumaran der manera cabal a las medidas que se están aplicando para poder superar esta pandemia en el corto plazo.

Y además, de acuerdo con el mandatario federal, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Lujan, le hizo llegar un informe donde se denuncia que diversas empresas transnacionales están realizando actividad en las que no suman a la fuerza nacional para combatir al COVID-19.

Destacaron que el Presidente dijo que no se debe exagerar, ni se debe aprovechar la situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas. Hay en las redes la denuncia de que algunas empresas están tratando mal a sus trabajadores. Eso es injusto, es indebido, destacaron..

Los trabajadores del riel manifestaron que no debe cundir el mal ejemplo y que se debe recordar que los trabajadores ferrocarrileros siempre han puesto todo lo que está de su parte y más para hacer que las inversiones de las empresas concesionarias tenga buenos resultados, lo cual cabalmente se ha logrado.

El STFRM continuará defendiendo a sus representados y dialogando ante las empresas por aquellos trabajadores que estén en alto riesgo por su situación de salud ante esta emergencia nacional….

LLAMA EL IMSS A ATENDER LLAMADO SOLIDARIO DE QUEDARSE EN CASA PARA EVITAR CONTAGIOS POR COVID-19

El director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), doctor Mauricio Hernández Ávila, reforzó el llamado solidario a quedarse en casa a las personas que presenten síntomas asociados al COVID-19: tos seca, secreción nasal, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, temperatura, ’eso es lo mejor que podemos hacer’.

El funcionario del Seguro Social acompañó en conferencia de prensa a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde presentó el kit médico que recibirán en casa las personas con síntomas asociados a esta enfermedad.

Durante la conferencia se comentó que a través de una acción conjunta para reducir el contagio por COVID-19, quienes utilicen el sistema SMS de la Ciudad de México (covid19 al 51515) y sean detectados con síntomas de la enfermedad, tendrán este apoyo a fin de proteger la salud de las familias.

En este sentido, el doctor Hernández Ávila explicó que el kit contiene alcohol gel, jabón antiséptico, cubre bocas y un mensaje especial para cuidar a los adultos mayores, que son la población más susceptible de presentar las formas graves de la enfermedad.

’Por eso el kit lleva una dotación de cubre bocas para los 14 días que dura el periodo y que lo usen para que minimicemos la transmisión al interior del hogar. Esta idea es romper la cadena de transmisión nos da mucho gusto ser parte de esta estrategia’, …

ADVIERTE EL ISSSTE RIESGO DE ESTRÉS SOCIAL POR EXPOSICIÓN A NOTICIAS ALARMANTES POR COVID-19

Especialistas en salud mental orientan a las familias para evitar daños en su estado emocional, informó el Director General del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Los rumores que provocan angustia e infunden miedo irracional son las principales causas de estrés social, afirmó la psiquiatra Xóchitl Duque Alarcón.

Con la finalidad de prevenir complicaciones de ansiedad y estrés en las familias derechohabientes durante el periodo de aislamiento temporal en sus hogares por la pandemia de Coronavirus COVID-19, el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, instruyó a especialistas en salud mental a implementar una estrategia de orientación a la comunidad.

Al respecto, la psiquiatra adscrita a la Dirección Normativa de Salud del Instituto, Xóchitl Duque Alarcón, explicó que una de las principales causas del estrés social que se puede agudizar durante el aislamiento es la exposición excesiva y prolongada a noticias alarmantes, así como a rumores que provocan angustia e infunden miedo irracional en las personas, por lo que la principal recomendación de cuidado en casa es limitar el tiempo dedicado a esta actividad y seleccionar los canales oficiales para recibir información útil y fidedigna.

Cuando una persona está en tensión o estrés, la mente se fija mucho en las cosas negativas, es un mecanismo de supervivencia por lo que es aconsejable incluir en la información los aspectos positivos como explicar a la familia el porqué de las medidas tomadas, los beneficios de la sana distancia y las medidas higiénicas que todos podemos aplicar en casa y en la comunidad para reducir el riesgo de contagio, enfatizó.

Señaló que ’el estrés es un evento normal de nuestro organismo para prepararse ante un evento de peligro leve o mayor, puede dar síntomas físicos como palpitaciones, ansiedad, problemas para dormir y concentrarse, cansancio o fatiga, debido a que hace que nuestra mente esté hiperalerta’.

Afortunadamente, dijo, hay estrategias basadas en investigaciones científicas para prevenir situaciones de estrés en eventos inesperados como la pandemia del COVID-19, avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)….

([email protected])