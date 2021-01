Niegan laboratorios negocito a góbers panistas: no hay vacunas

Las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca informaron que no cuenta con producción de vacunas contra el COVID-19 a la venta para los mandatarios de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan).



De acuerdo con la Goan, los representantes comerciales de las farmacéuticas detallaron que podrían contar con suministro de dosis a partir de diciembre o hasta el siguiente año.



’Representantes comerciales de Astrazeneca y de Pfizer nos informan que no se tiene disponibilidad en la producción. el suministro sería a partir de diciembre o del próximo año’, escribió la Goan en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, reiteraron que continuarían en contacto directo con los laboratorios de las vacunas que ya han sido aprobadas para su uso en México.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">En seguimiento al ofrecimiento de intentar adquirir vacunas vs <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID19</a>, informamos:<br><br>Representantes comerciales de <a href="https://twitter.com/AstraZeneca?ref_src=twsrc%5Etfw">@AstraZeneca</a> y de <a href="https://twitter.com/PfizerMx?ref_src=twsrc%5Etfw">@PfizerMx</a> nos informan que no se tiene disponibilidad en la producción. <br><br>El posible suministro sería a partir de diciembre o del próximo año.</p>— Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) <a href="https://twitter.com/GOAN_MX/status/1353886635419709440?ref_src=twsrc%5Etfw">January 26, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Los gobernadores de la Alianza Federalista reprocharon la semana pasada al presidente Andrés Manuel López Obrador que su autorización para que ellos puedan adquirir las vacunas contra Covid-19, haya sido tardía.



Las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca están dando prioridad para abastecer los gobiernos federales.



El anuncio de los gobernadores del PAN ocurre días después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprobara que los estados y entes privados pudieran adquirir y comprar vacunas contra la COVID-19.



’Quiero adelantar que he dado instrucciones al Secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo que cualquier empresa o Gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización, sólo que deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica’, anunció el Presidente el pasado 22 de enero en su conferencia de prensa.



El mandatario afirmó que es para todos en general, tanto para el sector público como privado, por lo que insistió en que deben presentar el contrato de que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar y que sea de una farmacéutica autorizada, ’por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas, que se están aplicando en el mundo, que se han autorizado en México o están por autorizarse y también en dónde las van a aplicar’.



’Esto último para que no haya duplicidades porque existe un plan nacional de vacunación. Nosotros vamos a cumplir con el compromisos de vacunar a todos los mexicanos. La vacuna es universal y gratuita. Estamos aplicando ese plan y adquiriendo las vacunas. Ya se tienen los contratos, ya tenemos el presupuesto y hemos decidido vacunar primero a los médicos y enfermeras de hospitales COVID’, señaló.



Esta tarde, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se publico el decreto por el cual se permite a gobiernos estatales y municipales, así como a empresarios, comprar de manera directa las vacunas que ya hayan sido aprobadas en el país.



La publicación, firmada por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, califica la acción como ’extraordinaria en materia de salubridad general’ y permite que adquieran vacunas ’los Gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado’.



Para ello, estos actores deberán presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México, informar de las dosis adquiridas y aplicadas y respetar el calendario de prioridad por grupos poblacionales proyectado por el Ejecutivo federal.



Además, los estados y el sector privado deberán supervisar los planes de vacunación y asegurar la trazabilidad de su proceso de inmunización para evitar duplicidades.



Dicho acuerdo, agregó el Subsecretario Hugo López-Gatell, busca que los estados y las empresas coadyuven en la política de vacunación contra COVID-19.



’No nos estorba en absoluto que haya gobiernos locales, o particulares, que hagan este esfuerzo [de vacunar a su población], siempre y cuando los esfuerzos contribuyan a la estrategia federal’, detalló.



El país busca vacunar a sus casi 130 millones de habitantes con un plan que ya está en marcha y cuya culminación está prevista para marzo de 2022.Con información de SIN EMBARGO