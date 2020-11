Niegan sindicato y deben retroactivo a profesores en UTTT; está ligada a Estafa Maestra

Directivos de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji (UTTT) fueron señalados por personal académico y administrativo de la institución luego de que bajo diversos pretextos, se han negado a tomar nota a su asociación sindical, en parte, porque no quieren que se organicen por el retroactivo a su salario que les adeudan hace más de un año.



Los denunciantes que contactaron este medio han denunciado que han intentado formar el Sindicato en varias ocasiones, pero que en Hidalgo nunca les han dado toma de nota (en otros estados si hay sindicatos de UTES constituidos y reconocidos, incluso existe una Federación de Sindicatos de Universidades Tecnológicas.



Señalaron que también en la Huasteca Hidalguense (UTHH) pidieron su toma de nota desde hace año y medio, negándoles el derecho también., por lo que se encuentran ’en paro intermitente de labores’ para que se les otorgue el pago retroactivo



’Tenemos (en la UTTT) casi año mendigando el aumento que por ley nos corresponde. Las Universidades Tecnológicas reciben 50% de presupuestos Federal y 50% Estatal. El gobierno del Estado siempre argumenta que no hay retroactivo porque el Gobierno Federal no da su parte a tiempo, pero sabemos que no es así, el control político y administrativo de las tecnológicas de Hidalgo es completamente por el gobierno, somos una oficina de gobierno más. Las autoridades locales son las que ponen al rector (antes de alternaban con la coordinación de UTEs Federal), pero desde 2007 lo político y administrativo es manejado a nivel local’, expusieron.



Tanto la UTTT como la UTHH han sido ventiladas por investigaciones de este medio por llevar un esquema de desvío de recursos similar al de la Estafa Maestra.