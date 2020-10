Nimias posibilidades de medallas para México en Tokio 2021

+Ana Guevara, titular de la Conade, lamenta la extinción del fideicomiso Fodepar, porque reducirá esa posibilidad debido a un «freno de mano»



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).-A lo largo de su historia en juegos olímpicos resulta deprimente, casi desolador, que México sólo tenga 69 medallas. Impensable tan pocos metales en una población con casi 130 millones de habitantes. Que contrastan con las 2 mil 522 de Estados Unidos que posé doble de habitantes.



Y, en lugar de ampliar su posibilidad de obtener preseas se reduce a la nimiedad. Más de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.



Llama la atención que, del total de metales obtenidos en olimpiadas, el gobierno mexicano ha realizado una inversión cercana a los 70 mil millones de pesos, en lo que va del presente siglo, donde ha conquistado 27 preseas. Muchas de ellas, como se dice popularmente, son gracias a la cultura del esfuerzo individual, apoyo familiar e iniciativa privada. Y no por el apoyo gubernamental.



Y el escenario cada vez es más sombrío.



Sobre todo con miras a la próxima olimpiada, que está a la vuelta de la esquina.



Por ejemplo, de acuerdo con Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se diluyeron las expectativas de ver el mejor desempeño de México en los próximos Juegos Olímpicos, sobre todo por dos factores.



La pandemia y la cancelación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) fueron las ’estocadas’ que ’aniquilaron’, argumentó la funcionaria, el rendimiento del deporte nacional.



Diagnosticó:



’No sólo es necesario reajustar las metas en Tokio 2020, también hay que encontrar mecanismos para dotar de recursos a los competidores, pues si bien los legisladores extinguieron el fideicomiso, no crearon normativas para dar apoyos directos.’



Habrá que ’replantearlo todo’, reflexionó la exatleta y detalló:



’Eran más de 10 medallas las que se tenían consideradas. Pero la pandemia replantea los Juegos Olímpicos. Y será difícil que el mundo entero se acerque siquiera al nivel deportivo que vimos en Río 2016. Tenemos grandes expectativas en algunos. Pero será difícil cumplir el pronóstico por este ‘freno de mano’’.



Y reconoció:



’Lo que me asusta es que no hay un Plan B a lo que dijeron los legisladores. Con o sin Fodepar el respaldo de la institución estará. Pero el meollo es encontrar los mecanismos administrativos para dar el recurso’



Según avanza el dictamen para eliminar 109 fideicomisos –Fodepar, entre ellos–, estos entes públicos tendrán una efímera vida: seis meses.



–¿Y después?



–Ahora vemos estrategias para, en esos seis meses, comprometer el pago de entrenadores, becas vitalicias, becas ordinarias y pago a equipos multidisciplinarios, expresó la medallista olímpica.



Para la exvelocista, el actuar de los disputados, encabezados por Morena, partido en el poder, fue una ’simulación’ ante los deportistas.



’A todas luces es lamentable. Entiendo la incertidumbre que genera en los atletas. Incertidumbre es lo peor que puede vivir un deportista. La Cámara hizo ver que jugaron con ellos’



La Campeona Mundial de los 400 metros en París 2003, recordó que hubo varios foros, parlamentos abiertos, diputados que mostraron estar de acuerdo y al final no los defendieron.



’Hoy parece un chantaje, doble cara, doble discurso. Porque no defendieron ni cumplieron con lo que se habló en los foros’, agregó la Campeona Mundial de los 400 metros en París 2003.



Según Ana Gabriela, el fideicomiso contaba con un presupuesto etiquetado de 350 millones de pesos para el 2020 –similar al destinado anualmente al beisbol, deporte preferido del presidente López–.



’En caja se quedaron cerca de 130 millones de pesos y así teníamos estipulado pagar honorarios y becas hasta enero.’



Y, precisó, le quedaba un remanente de 90 mdp y otros 40 mdp que se iban a aplicar en cuatro eventos, el Grand Prix de Taekwondo, el Campeonato Mundial de Pentatlon, el clasificatorio de voleibol de playa y un evento de beisbol.



’Ahora vemos tanto con la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda cómo inyectarle más dinero para salvaguardar la garantía de esas necesidades en nómina técnica: entrenadores, equipo multidisciplinario, becas vitalicias y que nos dé tiempo de definir cómo seguir adelante’, expresó la sonorense.



Adicionalmente, el Fodepar creó hace casi 10 años un fondo para el retiro para los deportistas, a modo de destinar un porcentaje de sus estímulos económicos a esta prestación que, con la cancelación del fideicomiso debe entregarse a los beneficiarios.



’Eso tendrá que discernirlo la fiduciaria que es Banjército, tendría que liquidarnos y lo digo en plural porque estoy allí, al haber sido beneficiaria y como medallista olímpica con beca vitalicia; tendrían que liquidarnos hasta donde quedemos. En el caso que así fuera’, agregó la exsenadora y actual diputada con licencia para dirigir Conade.



En medio de la cancelación del Fodepar, para Ana Gabriela es una oportunidad de mejorar el esquema en la administración pública para el deporte de alto rendimiento.



’Me toca dar tranquilidad a los deportistas hacia Tokio y la garantía de apoyo está aquí. Trabajaremos a marchas forzadas, aunque los legisladores no generaron una solución inmediata, sólo derogaron y eso nos deja en una inestabilidad interna y orgánica’, reconoció.



Y la funcionaria, de 43 años de edad, no se arredró:



’Pero no me asusta. Implica tiempo, que es oro, y más a 10 meses de Tokio y debemos dar respuesta de inmediato. Pero es una oportunidad de reescribir muchas cosas que ya son obsoletas en Conade’.



Enfatizó:



’El fideicomiso nos permitía inmediatez en la aplicación del recurso y sus fines en el alto rendimiento, pero no dejaremos de apoyar.’



(Con información del diario El Heraldo de México)