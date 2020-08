Niña de 3 años quedó atrapada en una cometa y voló por unos segundos

Durante un festival en Taiwan, se vivieron momentos aterradores y angustiantes, ya que una pequeña de tres años quedó atrapada entre las cuerdas de un cometa y fue elevada al cielo por los fuertes vientos.



A pesar de que el momento fue muy angustiante algunos presentes grabaron desde su celular y se filtro el vídeo a redes sociales, el vídeo captura el momento en es que organizadores se encontraban estirando el cometa para ser alzado y no se dieron cuenta de la presencia de la niña, las personas soltaron el papalote.



La niña, cuya identidad no se reveló, estaba en el festival de cometas que se realiza en la ciudad costera de Nanlioao.



Al momento de subir el cometa, la niña quedó atrapada en la cola y en un instante, muchos estaban desesperados y espantados al ver a la niña en los cielos con el temor de que pudiese caer



Fueron varios segundos en el que la pequeña estuvo colgada al cometa, sin que se soltara mientras el viento elevaba y movía aún más el juguete volátil, afortunadamente solo se quedo en un susto y la pequeña no sufrió lesiones.



Información de Milenio