Ningún impedimento para captura de Billy Álvarez

+Otras nueve personas están involucradas, con él, por delito de administración fraudulenta superior a $2 mil millones 250 mil



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Un juez federal dio por concluido el juicio de amparo que inició Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul y su club de futbol, contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia y su ejecución, así como actos privativos de la libertad, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no tiene impedimento para capturarlo.



El juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal del primer circuito, señaló que venció el plazo para que Álvarez Cuevas impugnara la resolución de agosto pasado donde se sobreseyó (anuló) el proceso, al no existir las autoridades que señala como responsables, entre ellos a los titulares de las direcciones de cumplimiento y ejecución de mandamientos judiciales, así como general de investigación criminal en fiscalías desconcentrado, todos de la autoridad capitalina.



El impartidor de justicia argumentó que no existen como tales las denominaciones; por tanto, no proceden los actos atribuidos a dichas autoridades y ordenó archivar el expediente.



A finales de agosto, un juez de control de la CDMX libró una orden de aprehensión contra Álvarez y nueve personas más por el delito de administración fraudulenta por 2 mil 257 millones 411 mil pesos.



La fiscalía capitalina también solicitó el mandamiento judicial en contra exintegrantes de la cúpula de la cementera: el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda, Guillermo Robín Álvarez Álvarez, Raúl Antonio Enríquez López, Jorge Fernández Rodríguez, Ángel Jiménez García, Mario Sánchez Álvarez, Armando García Lugo, Noé Calvo Morales y Apolinar Ortíz Hernández.



A escala federal, Álvarez cuenta con una orden de arresto por delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, motivo por el cual ya es buscado por la Interpol.



(Con información del diario La Jornada)