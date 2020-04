’Ningún partido vale una sola vida’: FIFA

+Pese a la declaración de Infantino, ligas de Alemania e Inglaterra planean regresar en mayo



Pecadillo de Cristiano Ronaldo, tras pillarle entrenando en el estadio del Nacional de Maderia en la cuarentena



No tenía permiso del gobierno



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se mostró cauto respecto del posible calendario de reanudación de las competiciones de futbol. Afirmó ayer que ningún partido merece poner en riesgo una sola vida. No obstante, ligas como la de Alemania ya consideran fechas cercanas para retornar a las canchas.



Mientras tanto, Cristiano Ronaldo volvió a estar el ojo del huracán. Fue severamente criticado tras pillarle –pequeño pecado en Semana Santa– entrenando en el Estadio Nacional de Maderia, Portugal, durante la cuarentena. No tenía el permiso correspondiente del gobierno.



’Ningún partido, ninguna competición, ningún campeonato merecen poner en riesgo una sola vida. Sería totalmente irresponsable reanudar las competiciones si la situación no está con el 100 por ciento de seguridad’, advirtió en París el titular del máximo ente balompédico mundial.



’Por mucho que lo recalque no es suficiente. La salud es primero. Todas las personas del mundo deberían tener esto muy claro en su cabeza’, argumentó.



Infantino reiteró que la FIFA evalúa el impacto financiero de la detención para poder preparar una respuesta adecuada.



’Tienen que saber que estaremos ahí y que encontraremos las soluciones juntos’, afirmó. ’En ningún momento estarán solos (…) el mundo sabrá dónde va el dinero e, igualmente importante, por qué el dinero va allí’, sostuvo.



Además, adelantará algunos pagos a las federaciones para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus, anunció la instancia en un comunicado, a la vez que desveló detalles de un futuro fondo de ayuda al balompié.



’De esta forma, el pago de la segunda parte de los costes operacionales de las asociaciones miembro del programa Forward, previsto para el segundo semestre ha sido adelantado para hacer frente a los problemas económicos más urgentes’, explicó la federación internacional.



El programa Forward, lanzado en 2016 por Infantino, establece ayudas a todas las federaciones, por valor de mil 746 millones de dólares (unos mil 600 millones de euros) para el periodo 2019-2022.



En tanto, la Federación Alemana de Futbol (DFB) considera reiniciar la Bundesliga el 9 de mayo si las autoridades dan su permiso en función de la evolución de la pandemia del coronavirus.



De acuerdo con el diario Bild, los directivos de la DBF acordaron durante una videoconferencia que reiniciar la competencia el 9 de mayo era más probable que hacer que la pelota volviera a rodar una semana antes, el 2 de mayo.



Los partidos se jugarían a puerta cerrada, pero un reinicio requiere permiso de las autoridades sanitarias y estatales alemanas.



El futbol alemán ha estado suspendido desde mediados de marzo debido a la pandemia del coronavirus. Los clubes esperan reanudar la acción en mayo para completar la temporada a finales de junio, lo que minimizaría las pérdidas. Esta semana, varios clubes, como Bayern, regresaron a los entrenamientos.



En Inglaterra, la Liga Premier espera regresar a finales de mayo o principios de junio para completar las nueve jornadas que quedan, aunque los duelos serían a puerta cerrada, publicó el periódico Mirror.



Detalló que los clubes contarían con mecanismos para hacer pruebas masivas de coronavirus a sus futbolistas una vez que se retomen los entrenamientos para evitar contagios.



La liga italiana también espera retornar pronto, luego de que el ministro de Políticas de Juventud y Deporte en Italia, Vincenzo Spadafora, pidió ayer a las federaciones correspondientes desarrollar medidas sanitarias, con vistas a reanudar las actividades deportivas el 4 de mayo.



Spadafora llegó a esa determinación luego de que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, extendiera el confinamiento en todo el país al menos hasta el próximo 3 de mayo, para continuar con la lucha contra la pandemia del Covid-19.



No obstante, Italia registra la mayor cantidad de fallecidos por la enfermedad en todo el mundo, aproximadamente 19 mil, además de que alcanzó los 147 mil 577 contagiados. En Reino Unido se registraron más de 74 mil infectados de los cuales 8 mil 974 han muerto, mientras que Alemania tiene 121 casos de Covid-19 aunque tiene una baja tasa de mortalidad con dos mil 728 decesos.



Pecado de CR7



Cristiano Ronaldo, súper crack de la Juventus, cumple la cuarentena en su mansión de Madeira. Primero fue el blanco de las críticas por salir de paseo con su familia durante el periodo de confinamiento. Ahora vuelve al centro de la polémica después de que le pillaran cuando se había escapado para entrenarse en un campo de futbol sin tener permiso.



Ronaldo ha aprovechado el periodo de confinamiento para mostrar cómo se entrena en su casa. No conforme con ello acudió a ejercitarse en el estadio del Nacional de Madeira.



Pedro Ramos, secretario regional de Salud de dicha localidad, confirmó que Ronaldo no solicitó ni obtuvo ningún permiso oficial para poder entrenar en dicho escenario.



Es por ello que Ramos quiso quitar hierro al asunto, subrayando que no quería entrar en «trivializaciones». Y aclaró que el futbolista tiene derecho a entrenarse, ’siempre que respete las normas, como todos los ciudadanos. No tiene ningún privilegio’, declaró.



Las autoridades de Maidera consideraron que están permitidos los «desplazamientos breves, próximos al domicilio, relacionados con la práctica de actividad física e individual de personas, practicada en solitario, excluyéndose cualquier práctica deportiva colectiva».



Por ello, Cristiano no infringió ninguna norma al desplazarse al estadio del equipo local, donde también se vio a otros futbolistas entrenándose.