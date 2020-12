Ninguno de los expresidentes habría manejado bien la pandemia

A nueve meses del inicio de la pandemia en México, si se hubiera dado durante una presidencia pasada, los escenarios serían muy poco alentadores, de acuerdo con un sondeo en redes sociales.



El periódico La Jornada realizó un sondeo a través de sus redes sociales para preguntar a sus seguidores quién de los ex presidentes pudo haber manejado mejor la situación.



De acuerdo al diario, su metodología fue realizar una encuesta a través de redes sociales; en total participaron 1,400 personas; en Twitter 480; en El Foro México 700 y en Facebook 220.



Mientras que el actual mandatario ganó el 94% de los votos en línea, solamente el 3% de los participantes pensó que Ernesto Zedillo Ponce de León, pudo haber hecho un mejor trabajo. Mientras que Felipe Calderón Hinojosa se llevó el 2% de los votos y 1% de los votantes dijo que Carlos Salinas de Gortari pudo haber sido una buena opción.



Mientras que Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, no obtuvieron voto alguno a su favor en la encuesta.



Tan sólo en el sexenio de Calderón se presentó la contingencia sanitaria por AH1N1, donde la solución para el expresidente fue endeudar aún más el país.



Empleó una línea de 205 millones de dólares del Banco Mundial aunado a que en 2019 la deuda creció en 1.2 billones de pesos (a valores de 2013); sin llegar a implementar algún recorte para sortear la crisis.



En su gobierno elevaron 1 punto el IVA, propuesto por Calderón. El ingreso de dicha modificación representó 31 mil 527 millones como revelara la Revista Proceso, aunque sólo fueron destinados a hospitales y vacunas 2 mil 500 millones



Mientras que en el gobierno de AMLO no ha recurrido a la deuda para sobrellevar la pandemia ni para alguna otra necesidad. Asimismo, no ha creado ni creará nuevos impuestos por motivo de la contingencia sanitaria.



Se registraron más de 100,000 decesos y más de un millón de contagios, la crisis del coronavirus ha dejado en México una caída del producto interno bruto (PIB) del 9,6 % en los primeros nueve meses del año.



AMLO tomará 250 mil millones de pesos de fideicomisos sin estructura, además de incitar a los altos funcionarios a renunciar a una parte de su sueldo así como a su aguinaldo.



Sin embargo, López Obrador hizo énfasis durante su participación la Cumbre Virtual de Líderes del G20 de que su país ’no contrató deuda adicional y la consecuente pérdida de riqueza elevó la deuda pública de nuestro país de 44.8% a 51.1% del PIB’, lo cual ha sucedido en la mayor parte del mundo.



El presidente López Obrador reiteró que "para México fue útil abandonar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por desechar la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba".



La forma en que afrontaron ambas contingencias sanitarias fueron innegables. En la siguiente muestra la diferencia entre ambas



Por otra parte, el 10 de diciembre la FDA podrían aprobar la vacuna de Pfizer para que así sea aplicada la vacuna en México.



La subsecretaria de la Cancillería mexicana, Martha Delgado, explicó en entrevista para la agencia EFE que los 34.4 millones de vacunas contra la covid-19 que México recibirá de Pfizer serán custodiadas por la farmacéutica hasta el punto de vacunación, con lo que la empresa resolverá las dificultades para mantenerlas ultracongeladas.



Se trata de la vacuna que será la primera en aplicarse en México, a finales de diciembre, una vez la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dé el visto bueno, como ya han hecho las autoridades sanitarias de Reino Unido y muy probablemente lo hagan las de Estados Unidos la próxima semana.



El primer lote, de 250,000 dosis, ’irá llegando desde el mes de diciembre’, aclaró Delgado, y se aplicará en principio a 250,000 personas del sector salud, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con información de INFOBAE