Niño que cuidaba de su madre con coronavirus en Ecatepec muere electrocutado

ECATEPEC, Méx.- 4 abril 2020. Juan Eduardo de 14 años, cuidaba a su madre quien dio positivo a coronavirus, y ahora que presentaba mejoría, murió electrocutado, en Ecatepec, Estado de México.



Desde hace 20 días, Adriana estuvo aislada en su casa, donde su hijo la cuidaba y alimentaba, sin embargo, el viernes tuvo complicaciones para respirar, por lo que fue trasladada a un hospital.



Juan Eduardo se quedó en su casa, donde se metió el agua tras la fuerte lluvia que cayó. Vecinos señalaron que el niño salió a barrer y al parecer prendió la bomba de la cisterna y se electrocutó.



Mientras tanto, en el hospital Adriana recibía buenas noticias: médicos le informaron que estaba fuera de la fase crítica y contagiosa del coronavirus.



’Mi hijo me dijo yo me quedo contigo, no se me va a olvidar que dijo ‘no mamita con esa enfermedad si te mueres qué voy a hacer, no mamita yo me muero contigo, nos morimos juntos’, y se vino conmigo y es algo que le voy agradecer voy a estar muy agradecida con eso siempre’, expresó.



Adriana es madre de cuatro niños y conduce un taxi. Ella desconoce cómo se contagió, sin embargo, señaló que días antes de presentar los síntomas llevó a varios pasajeros enfermos, algunos con tos y otros con gripa.





’Quería correr para abrazar a mis hijos’ Cuando entró en cuarentena envió a sus hijos con sus familiares, pero Juan Eduardo, quien cumplió 14 años el miércoles pasado, prefirió quedarse con ella para cuidarla.