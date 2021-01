Niño recibe en su cumpleaños el abrazo de su madre a la que no veía desde hace casi un año

Un niño en Paraguay recibió el mejor regalo de todos en el día de su noveno cumpleaños al recibir el abrazo de su madre, a la que no veía desde hace casi un año cuando viajó a España en busca de un futuro mejor para los dos. Un video viral que muestra el reencuentro entre el pequeño Iann Fernando y su progenitora, Karina Ayala Cabriza (29), se ha convertido en uno de los más compartidos en las redes sociales.



De acuerdo al portal Hoy, que recogió la historia de este emotivo momento entre madre e hijo, todo comenzó cuando Ayala Cabriza organizó todo para su eventual regreso a Paraguay debido a la dura crisis en España, país europeo al que emigró y radicó los últimos 11 meses, y justo a tiempo para el onomástico del menor, que durante todo el tiempo que permanecieron alejados le pedía insistentemente que volviera.



Sorpresa intercontinental



Si bien siempre le respondía que no lo podía hacer por la pandemia de Covid-19, ella le prometió que iba a enviarle un hermoso regalo dentro de una gran caja y, cuando finalmente pudo concretar lo de su viaje de regreso, puso en marcha su plan. Gracias a un adelanto en la fecha de su viaje y la ayuda de su hermana Aracely Cabriza, Karina pudo arribar a su país natal un día antes del cumpleaños de Iann Fernando y la espera hasta su natalicio se le hizo eterna.



Fue así que, embargada por el deseo de volver a abrazar a su hijo, sus familiares le dijeron al niño que su regalo había llegado antes de lo previsto y que ya lo podía abrir, sin imaginarse que en el interior de la gran caja prometida se encontraba la persona a la que más ama en el mundo. En el video viral se observa la expresión de alegría en el rostro del menor, que lo primero que hizo fue abrazar a su madre, diciéndole entre lágrimas que la extrañó mucho.



’Ni yo creí que iba a tener tanta repercusión’, comentó Ayala Cabriza al mencionado sitio sobre la viralización del video. Por el momento, esta madre de familia planea quedarse en Paraguay y, en el supuesto caso de retornar a España, tiene pensado hacerlo acompañada de su hijo, ya que el tiempo su separación fue algo muy duro para ambos. ’Si algún día me toca volver, voy a ir, pero me voy con él. Dejarle ya no es una opción, me cuesta estar lejos’, agregó.



En busca de una oportunidad laboral

Con títulos en Derecho y maquillaje, Karina Ayala Cabriza ahora busca ganarse la vida en ambos rubros para poder sostener a su familia y estar junto con su pequeño Iann. En entrevista con la emisora 730 AM, la joven madre comentó que en el año 2016 se recibió de abogada y que luego estudió para maquilladora profesional; sin embargo, al no tener las oportunidades que esperaba, viajó a España a probar suerte, pero la pandemia frustró su plan.



’Primero estuve unos meses en Madrid, luego estuve en Sevilla. Cuando vino la pandemia, se cerró todo. Casi entré en depresión. Muy difícil es vivir así, con controles de aquí para allá’, comentó Ayala Cabriza sobre los 11 meses que estuvo en España y ahora, a su regreso a Paraguay, quiere comenzar desde el principio y encontrar un trabajo que le permita mantener a su pequeño.



’Es mejor estar con mi hijo siempre. Si tengo que empezar de nuevo, debo empezar de nuevo. No voy a dejar de confiar en mi país, porque aquí está mi niño, mi vida, mi todo’, indicó la protagonista del video viral que causó furor en Twitter, red social en la que acumula miles de reproducciones y cientos de usuarios conmovidos por el fuerte abrazo en el que se fundió con la persona que más ama sobre la faz de la Tierra.