Niños de Ecatepec reciben apoyo para participarán en el Festival de las Ciencias de Chile

Karla y Emiliano son hermanos, tienen 9 y 11 años de edad, respectivamente, y son originarios de Ecatepec.



Preocupados por la tala desmedida de árboles, y asesorados por su padre, crearon un sustituto de madera utilizando cáscaras de coco y deshechos de unicel, el cual resultó ser resistente, versátil y económico.



Este material fue nombrado por ellos como Refina, que significa Reciclado de Fibras Naturales; aunque originalmente surgió como un proyecto personal, los menores tuvieron la oportunidad de inscribir su creación en el Proyecto Multimedia Ciencia y Tecnología de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Solacyt), en el cual fueron reconocidos con el primer lugar y obtuvieron la oportunidad de presentar el sustituto en el Festival de las Ciencias de Chile, que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre.

“Estamos muy emocionados y nerviosos. En la escuela algunos de mis compañeros me dicen ‘que padre proyecto’, pero a la mayoría no le interesa. Eso no me desanima… porque es importante que protejamos nuestro planeta, porque es el único lugar donde vivimos”, añade Karla.



Bajo el lema “Salva un árbol, salva el planeta, ¡recicla!”, los hermanos García buscan triunfar en Chile y en México. Junto con sus padres, Catarino García Torales y Elianeth Nayeli Ramírez Ortiz, tienen la intención de patentar y posteriormente popularizar la producción de Refina para disminuir el consumo de madera en el país, pues es un problema ambiental de grandes dimensiones.