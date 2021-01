Niños de padres desaparecidos piden a los Reyes su regreso

www.guerrerohabla.com

CHILPANCINGO, Gro., 17 de enero de 2021.- El Colectivo de Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de esta ciudad, festejó el Día de Reyes a hijos de las víctimas, cuyo clamor no son regalos sino el regreso de sus padres.



En un evento realizado este domingo, la activista María Guadalupe Rodríguez Narciso señaló que el Sistema Nacional de Búsqueda no funciona y los apoyos del gobierno federal no arriban a las familias.



Señaló que de 2016 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda federal, frenó la entrega del pago mensual a las familias de víctimas que era de alrededor de cuatro mil pesos.



Otro de los puntos, es que se reactiven las búsquedas en campo en diversas partes de la entidad, toda vez que estas fueron suspendidas debido a la emergencia sanitaria de Covid 19.



El colectivo está integrado por más de un centenar de familias; y de acuerdo con Rodríguez Narciso, en este 2020 la cifra va a la alza.

Fuente: Quadratín