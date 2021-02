Niños recibirán la vacuna contra el covid en nuevo estudio clínico

Los niños de tan solo seis años recibirán la vacuna contra el coronavirus realizada por Oxford-AstraZeneca como parte de nuevos ensayos clínicos para probar su eficacia en menores de 18 años.



Unos 300 voluntarios de entre seis y 17 años recibirán el jab en un primer intento mundial para evaluar si produce una fuerte respuesta inmune en los jóvenes.



Andrew Pollard, profesor de infección e inmunidad pediátrica en la Universidad de Oxford e investigador principal del ensayo, dijo: ’Si bien la mayoría de los niños no se ven relativamente afectados por el coronavirus y es poco probable que se sientan mal con la infección, es importante establecer la seguridad y la respuesta inmunitaria a la vacuna en niños y jóvenes, ya que algunos niños pueden beneficiarse de la vacunación’.



"Estos nuevos ensayos ampliarán nuestra comprensión del control de Sars-Cov-2 a grupos de edad más jóvenes".



Las primeras vacunas del ensayo se llevarán a cabo en la próxima quincena con hasta 240 niños recibiendo la dosis y los otros recibiendo un jab de control contra la meningitis.



El profesor Jonathan Van-Tam, subdirector médico de Inglaterra, había dicho que ya se estaban llevando a cabo ’varios’ ensayos para desarrollar vacunas para niños y que era ’perfectamente posible’ que algunas tuvieran la licencia para fin de año.



La Universidad de Oxford dijo que su ensayo fue el primero en analizar el grupo de edad de 6 a 17 años. Dijo que habían comenzado otros ensayos, pero que solo midieron la eficacia en personas de 16 y 17 años.



Rinn Song, pediatra y científico clínico del Oxford Vaccine Group, dijo: ’La pandemia de Covid-19 ha tenido un profundo impacto negativo en la educación, el desarrollo social y el bienestar emocional de niños y adolescentes, más allá de las enfermedades raras y graves.



"Por lo tanto, es importante recopilar datos sobre la seguridad y la respuesta inmune a nuestra vacuna contra el coronavirus en estos grupos de edad, para que puedan beneficiarse potencialmente de la inclusión en los programas de vacunación en un futuro próximo".



El Royal College of Pediatrics and Child Health ha dicho que hay evidencia de que el Covid-19 puede causar la muerte y enfermedades graves en los niños, pero que esto es raro.



Dijo: ’En los niños, la evidencia ahora es clara de que Covid-19 se asocia con una carga de morbilidad y mortalidad considerablemente menor en comparación con la observada en los ancianos’.



’También hay alguna evidencia de que los niños pueden tener menos probabilidades de contraer la infección. El papel de los niños en la transmisión, una vez que han adquirido la infección, no está claro, aunque no hay pruebas claras de que sean más infecciosos que los adultos ".



La vacuna Oxford es una de las tres aprobadas actualmente para su uso en adultos en el Reino Unido, junto con las de Pfizer y Moderna.