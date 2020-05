Niños sufren hambre

Jose Ernesto Mendoza Preza



Colonia Héroes Tecámac



Por medio del presente:



Me dirijo con el debido respeto para manifestar la actual situación que se está viviendo.



Los recursos económicos que se tenían contemplados para nuestro hogar ya son escasos, alimentos, abarrotes estos son limitados por ello se hace este llamado a las autoridades correspondientes, gobierno federal o estatal, para que nos brinden el apoyo que se necesita con el hogar, en mi casa tengo un pequeño bebe de 2 años y el no entiende esta situación el necesita comer y beber al igual que todos nosotros.



Esperando una pronta respuesta al igual que positiva; me despido manifestando esta inquietante realidad.