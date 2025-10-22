Niños de Chimalhuacán ganan bronce en el campeonato mundial de Kungfu, celebrado en China

Santiago y Sergio, alumnos y atletas del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chimalhuacán (IMCUFIDECH), Estado de México, demostraron que el talento se construye con disciplina, misma con la cual viajaron a China y volvieron victoriosos. Ambos obtuvieron medallas de bronce en el 10.º Campeonato Mundial de Kungfu, celebrado en Emeishan, China.



El campeonato, organizado por la Federación Internacional de Wushu (IWUF), es considerado el evento más importante del wushu tradicional a nivel global, con la participación de más de 50 países. En esta edición, los jóvenes chimalhuaquenses, Santiago de 7 años y Sergio de 11, pusieron en alto el nombre del municipio y del país con su talento, disciplina y espíritu competitivo.



Santiago conquistó la medalla de bronce en la categoría Ditang Quan, convirtiéndose en el primer atleta de Chimalhuacán en obtener una insignia en este certamen mundial, al superar a competidores de naciones como Estados Unidos y Francia. Por su parte, Sergio alcanzó dos terceros lugares en las categorías Shaolin Quan y Pudao, destacando por su dominio técnico y temple frente a atletas de distintas partes del mundo.



Ambos atletas viajaron hasta China con el apoyo del gobierno de Chimalhuacán, que impulsa a los jóvenes talentos locales para que sigan cumpliendo sus sueños y demostrando que en el municipio hay capacidad, pasión y futuro.



El gobierno de Chimalhuacán, encabezado por la presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez, reconoció con orgullo a los pequeños atletas, quienes representaron dignamente a México y pusieron en alto el nombre del municipio en una de las competencias más importantes del mundo. ’Agradezco a la presidenta Xóchitl Flores Jimenez, por su apoyo y los boletos de avión’, resaltó Sergio luego de ganar sus dos medallas.



Por su parte, el IMCUFIDECH destacó que estos resultados reflejan el esfuerzo de las familias, el compromiso de los entrenadores y el trabajo constante que se realiza desde los complejos deportivos. ’Santiago y Sergio son ejemplo de la nueva generación de deportistas chimalhuaquenses: disciplinados, valientes y llenos de sueños. Nos llenan de orgullo y nos inspiran a seguir fortaleciendo el deporte en nuestro municipio’, señaló la presidenta.



La administración local reconoció también la labor del profesor Rodrigo Sandoval, quien expresó su orgullo por los logros alcanzados y reiteró su compromiso con el impulso al deporte como una herramienta de transformación social, desarrollo físico y fortalecimiento de valores.



El entrenador ha sido pieza clave en la preparación, formación y acompañamiento de los atletas dentro del equipo Wushu Panteras Negras México. Su trabajo refleja el compromiso de los entrenadores locales con el crecimiento del deporte en el municipio y demuestra que los logros de Santiago y Sergio no solo son medallas, son el reflejo del trabajo conjunto entre la comunidad.



Con estos resultados, Chimalhuacán demuestra su potencial deportivo y reafirma su lugar en la escena mundial del wushu tradicional, celebrando el talento que florece en sus complejos deportivos y que hoy trasciende fronteras.