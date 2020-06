Nissan despedirá 20 trabajadores por crisis

Pide ISSSTE mayor conciencia ante COVID-19

+Permanece abierto programa para aprendices: STPS



Tras acordar una negociación entre la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y los representantes jurídicos de la empresa Nissan ante la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en Aguascalientes, se llegó al acuerdo de que serán 200 y no 300 los trabajadores despedidos por la empresa ensambladora japonesa, con lo que se podrán mantener activos 100 empleos.

Como se informó oportunamente, el jueves, el sindicato que integra a los trabajadores de la industria automotriz indicó que debido a la caída de las ventas y a la situación económica derivada de la contingencia por el coronavirus Covid-19, se despediría a 300 trabajadores.

Pero solo serán 100 los trabajadores que serán removidos de su espacio laboral forman parte de las líneas de producción de la planta A-2, los cuáles serán notificados durante el fin de semana. Los que tengan menor antigüedad en la planta, serán los más susceptibles a ser separados.

El secretario general de la CTM en Aguascalientes, Alfredo González González, indicó que se acordó que el finiquito para los empleados se fije en base a su salario integrado, con lo que se deberán considerar los montos correspondientes a las prestaciones económicas que tienen actualmente.

’Se logró que la empresa no sólo cuente el salario diario, sino con el salario diario integrado con todas las prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo, y ya con el apoyo de la autoridad federal se llevarán a cabo los convenios que se tengan que hacer de forma particular con cada uno de los trabajadores para que estén apegados a derecho’.

Los pagos se realizarán teniendo como mediadora a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje No. 24.

Por su parte, el representante legal de Nissan Aguascalientes, Jascha Baschuk, señaló que por el momento serán las únicas plazas laborales de las que se prescindirá, aunque no se descarta que en los próximos meses se puedan dar nuevos ajustes de personal.

Asimismo, mencionó que en el resto del año se podrían realizar paros técnicos para amortiguar las bajas en las líneas de producción y la demanda del mercado.

Alfredo González González señaló que además habría alrededor de 10 empresas proveedoras de Nissan que también podrían tener recortes de personal.

’En el resto de las empresas del sector se está analizando también, se tienen que ir ajustando al ritmo de la armadora, es decir, es una cadenita, hay una reducción en la grande y luego en las más chiquitas, pero hasta el momento es obvio que ahorita baje a menos de 200 empleos que se podrían perder’.

México es el mayor proveedor de partes y componentes automotrices para Estados Unidos.

La armadora japonesa Nissan, que emplea a 7,800 personas en sus plantas A1, A2 y Compas —que opera junto a Daimler—, despedirá a 200 personas a partir del próximo lunes 8 de junio.

’Ya no pudimos soportar las negociaciones con las empresas a efecto de que mantuvieran la misma plantilla y, desafortunadamente, van a aparecer los ajustes de personal. Se tratará de que sean los menos posibles los trabajadores afectados, que esperamos que sea por breve tiempo para volverlos a recontratar’, dijo González…

PIDE EL ISSSTE MAYOR CONCIENCIA DE NO SALIR DE CASA Y ATENDER RECOMENDACIONES PARA SUPERAR EL COVID-19

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) impulsa campañas de prevención entre la población para que los niveles de contagio del COVID-19 disminuyan y así evitar la saturación de hospitales, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Debido a la emergencia sanitaria, el titular del ISSSTE destacó que ’es necesario reforzar cada vez más la prevención y hacer más conciencia entre la población de cuidarse; debemos tomar en cuenta las recomendaciones médicas porque es importante que en nuestras familias y nosotros mismos nos cuidemos’, enfatizó.

Ante esta situación, hizo un llamado para no bajar la guardia ante el COVID-19, ’en este momento lo que yo les pido a todos es que nos mantengamos en casa. El día de hoy todavía estamos en alerta roja, en semáforo rojo, tenemos que hacer todo lo posible por tratar de evitar salir de la casa, no contagiarnos, no transmitir el virus y la mejor manera para esto, es mantenernos en casa’.

Durante un recorrido por las instalaciones del Hospital General ’Dr. Carlos Calero Elorduy’, en Cuernavaca, Morelos, y acompañado del Director del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar; el Secretario de Salud estatal, Marco Antonio Cantú Cuevas, y el Comandante de la 24va Zona Militar de Morelos, Agustín Vallejo, Ramírez Pineda aseguró que vienen momentos todavía difíciles, por lo que la mejor manera de enfrentarlos es protegiéndonos y a nuestras familias, amigos; mantenernos y resguardar cada una de nuestros hogares, es nuestra responsabilidad, agregó.

El funcionario dijo que esta pandemia que atravesamos las y los mexicanos, podría ser el inicio para reforzar el autocuidado y mejorar nuestros hábitos saludables.

Puntualizó que aunque el Instituto está invirtiendo en mejorar la infraestructura hospitalaria y la atención de los servicios, ’lo ideal para nosotros sería que estas camas no se utilizaran’.

’Usar camas no es lo mejor para uno como persona, pero una nueva iniciativa que vamos a llevar a cabo en el Instituto, una campaña de prevención, nos va a ayudar para que evitemos que podamos nosotros pasar por esta etapa que estamos atravesando, una etapa muy complicada para el sector médico que es atender una epidemia. Enfrentamos un virus que no encontramos todavía la vacuna, pero una vez que lo hagamos, vamos a poder llegar a la normalidad’, concluyó….

SE MANTIENE ABIERTO PROGRAMA PARA NUEVIOS APRENDICES : STPS

La vinculación al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ha incrementado en las entidades más afectadas por la reducción de los puestos de trabajo ante la pandemia por Covid-19, lo que muestra que realmente es una posibilidad para que este sector de la población encuentre un espacio para desempeñarse y recibir una beca mensual de $3,748 y un seguro médico otorgado por el IMSS, refirió la titular de esta dependencia, Luisa María Alcalde Luján.

Alcalde Luján informó que, del pasado mes de marzo a los primeros días de junio, se han incorporado 215 mil nuevos aprendices. Las entidades donde más se han vinculado los jóvenes son: Ciudad de México con 7 mil 476 aprendices, Quintana Roo con 2 mil 977, Nuevo León mil 579, en Jalisco son 4 mil 507 y en el Estado de México 17 mil 790.

Abundó que, del total de jóvenes inscritos al programa en estos meses, 20 mil 99 iniciarán su capacitación el próximo 15 de junio y aclaró que los aprendices que no estén vinculados a sectores esenciales podrán realizar su capacitación a distancia con su centro de trabajo y una vez que inicien las actividades, de acuerdo a la región del país y el semáforo, se irán incorporando.

’No por el hecho que se hayan suspendido las actividades laborales, hemos suspendido la incorporación de jóvenes ahora lo que queremos es incorporar al mayor número de jóvenes posible, es por eso que les informamos que el programa tiene las puertas abiertas para todos los jóvenes que en esta condición (no trabajar ni estudiar) y tengan la edad (de entre 18 y 29 años de edad) quieran incorporarse’.

Indicó que, atendiendo a la pandemia y para que los jóvenes no tengan que trasladarse a las oficinas de la dependencia, la STPS creó una oficina virtual, que se encuentra dentro de la plataforma de este programa https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ donde tutores y aprendices podrán: modificar información general, hacer corroboración de datos, aclaraciones sobre el seguro médico y en general. Asimismo, detalló que hay un centro de atención telefónica disponible para información y aclarar dudas: 800 841 20 20.

Alcalde Luján destacó que 80 mil jóvenes que han participado en el programa han encontrado una oportunidad laboral y abundó que 70 mil de ellos fueron contratados al terminar los 12 meses de capacitación y 10 mil previo a concluir…..

