Nitazoxanida, eficaz en pacientes con COVID-19 en fase inicial, una luz al final del túnel

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

DOMINGO, 25, OCTUBRE, 2020, 13:04

La Nitazoxanida es un agente antiviral y antiparasitario de amplio espectro, que en estudios in-vitro ha demostrado la inhibición y replicación de algunos tipos de coronavirus y ha sido usado en el tratamiento de la influenza y de MERs-COV.





Ahora hay evidencia de que es capaz de reducir la carga viral del SARS-CoV-2 con lo cual se disminuye la posibilidad de que la enfermedad siga cobrando más vidas.





En este sentido, el gobierno brasileño anunció recientemente los resultados de un ensayo clínico, en el que se demostró una reducción en la carga viral del 95% de los casos, en 500 pacientes con prueba positiva a SARS-CoV-2 y que fueron tratados con Nitazoxanida, comentó en rueda de prensa Patricia Rocco, coordinadora del estudio.





Adicionalmente se destacaron algunas ventajas, como mínimos efectos secundarios y la accesibilidad al tratamiento por el bajo costo del fármaco.



En México, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CINVESTAV, en colaboración con el IMSS, University College London y University of Liverpool llevarán a cabo el estudio FANTAZE, con Daxon (nitazoxanida) y Favipiravir.





Tania A. Smith, Maestra en Ciencias en Farmacología del Centro, miembro del equipo de investigación, destaca que la combinación de estos fármacos, ataca al virus en diferentes etapas de su ciclo de replicación, teniendo la potencial capacidad de disminuir la carga viral antes de que el paciente se complique.





Resalta que este tratamiento, al ser oral permite que el paciente tome la terapia en casa sin tener que ser hospitalizado y por lo tanto es menos invasivo que otras terapias propuestas (Remdesivir, Tocilizumab). ’Los pacientes mexicanos podrían contar con un tratamiento seguro, eficaz y asequible, con mínimos efectos adversos.





Creemos que este es un gran avance con evidencia científica para el futuro cercano’, dijo Tania A. Smit.





El estudio incluirá a 120 pacientes afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de la Ciudad de México. Para ser candidatos, se requiere presentar síntomas dentro de los primeros 5 días y prueba positiva a SARS-CoV-2, o bien, no tener síntomas pero si una prueba positiva dentro de las primeras 48 horas de obtenido el resultado.





La investigadora del CINVESTAV, dijo que esperan tener los resultados a finales del 2021. ’No es un tiempo corto ni largo, la investigación debe estar bien hecha y justificada para no someter a la población a riesgos innecesarios o a terapias inefectivas’.





De esta manera tanto Brasil como México trabajan en la mejora de la salud de su población, a través de estudios que demuestren, justifiquen y avalen el uso de Nitazoxanida como un tratamiento eficaz, seguro y accesible para los pacientes con COVID-19.