No a la denostación a los periodistas

SEXTA Y ÚLTIMA PARTE



Con un excelente llamado a los gobiernos de los tres niveles en el sentido de comprometerse a la reconciliación nacional, y en forma precisa, abstenerse de denostar, descalificar o agraviar a los periodistas, concluyó la Quinta Visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, maestra Elizabeth Rodríguez Lara su conferencia magistral que dictara en el seno del XVIII Congreso Nacional Conjunto de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE. He aquí su colofón:



’La ilegitimidad de limitar la libertad de expresión tratándose de discursos de odio radica en la prevalencia de la dignidad de la persona, y sobre este punto, la CNDH destaca que no sólo las incitaciones a la violencia deben ser la piedra de tope ante el derecho a la libre opinión, sino cualquier otra clase de manifestaciones que generen odio, aun cuando no se consideren ’peligrosas’ en el sentido práctico.



La CNDH hace un llamado a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno para que, en un ejercicio ético de la función pública que realizan, se abstengan de utilizar expresiones y realizar manifestaciones que denosten, descalifiquen o agravien a cualquier persona y/o grupos de personas, puesto que ello trae consigo el riesgo de polarizar la opinión pública y generar conflictos sociales en un México, ya de por sí lastimado por tanta violencia.



La solidaridad, empatía y respeto recíproco permitirán construir un frente común que nos permita superar estos tiempos difíciles, en que la angustia y desesperación han ganado terreno día a día ante la incertidumbre que la pandemia por el COVID-19 ha impuesto en nuestros hogares y centros de trabajo.



Es necesario hacer un llamado a la reconciliación y a la concientización de la relevancia e importancia del trabajo de los periodistas y comunicadores para un Estado Democrático como el nuestro, donde la libertad de prensa adquiera vigencia día a día para bien de las y los comunicadores y de la sociedad en su conjunto.



Hacemos un llamado a la empatía, para comprender, desde la responsabilidad social, que la labor que realizan cada uno es fundamental para lograr un cambio afirmativo mediante el cual se fortalezca ése Estado Democrático de Derecho, en el que las libertades fundamentales se encuentren debidamente tuteladas y su pleno ejercicio asegurado, en el que se reconozca la trascendencia y relevancia de la labor que los periodistas, comunicadores y personas que ejercen su libertad de expresión tienen en la construcción del andamiaje social, para el fortalecimiento de nuestro país’.



Este es el nuevo discurso de la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, que preside la licenciada María del Rosario Piedra Ibarra, discurso que hemos manifestado siempre y repetidamente desde nuestras organizaciones gremiales, y en el que hemos hecho énfasis desde que en los gobiernos de la llamada ’docena trágica’, 2000-2012, se agudizaron los asesinatos, las desapariciones forzadas y demás agravios a periodistas, locutores, comunicadores en general, a sus familiares y amigos, a los trabajadores de prensa e inclusive civiles y ahora hasta escoltas de los mensajeros.



Discurso que hemos recogido en nuestro libro ’Mi Vida son Nuestras Batallas, una historia de las irrestrictas luchas por las libertades de prensa y expresión’, y que la maestra Elizabeth Rodríguez Lara, Quinta Visitadora del ente nacional, ha sabido expresar con valentía y firmeza, además de forma magistral al dirigirse a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno para que cancelen el discurso del odio contra los mensajeros, cumplan con el requerimiento democrático de respetar y hacer respetar las libertades fundamentales o primarias, con ello dar por terminada la vergonzosa impunidad que favorece el terrible fenómeno de la autocensura, en fin, asegurar la integridad física de los periodistas y el imperativo de reconocer la transcendencia social de periodismo.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.