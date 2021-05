No acaba de salir de una cuando Sergio Baños ya está en otra

Aunque cada vez se le ponga la noche más oscura a Sergio Baños, no hay señales de que le pueda clarear el día pronto. Y es que no acaba de salir de una cuando ya se metió en otra, pues al malestar de la ciudadanía que lo ubicó como el tercer peor alcalde del país (Dic-2020, Mitofsky) ahora se le suma el de importantes personajes de la Ciudad de México a los que le habría pasado charola para su campaña, quienes se encuentran molestos ante su falta de palabra para beneficiarlos.



Y es que la frase ’tenemos poco margen’ para justificar la falta de palabra en sus compromisos pactados se ha convertido en la excusa favorita con la que le gusta capotear a propios y extraños.



Los malos resultados tienen un origen y no ha tenido que pasar mucho tiempo para que le empiecen a tomar factura.



Ejemplo de lo anterior fue un caso ventilado en medios donde se habló de la solicitud de una empleada, quien le suplicó por ayuda para atender un problema grave de su familia y este la bateó sin mayor consideración pese a ser de los perfiles que le sacan la chamba.



Caso contrario es el de la gente que llevó consigo al ayuntamiento desde el inicio de su gestión, donde hubo desde cuates hasta familiares, siendo que sus carencias han sido tantas que de todos ellos no se hace uno.



Es por ello que con tan poco tiempo en el cargo, incluso superó el máximo de desaprobación que a Yolanda Tellería le llevó más de 3 años ’construir’.



Incluso, llevó al máximo la percepción ciudadana sobre el abandono de los servicios públicos en vías y caminos con un histórico 90% de personas que ven como un problema serio los baches en la capital hidalguense (ENSU IT 2021).



Hasta los emperadores romanos que se encontraban en la cima del poder mundial de su época -y no de un mero municipio- tenían quién les susurrara al oído ’memento mori’ para recordarles que son mortales y no se perdieran en su soberbia.



Baños no tiene quién le recuerde que cuando se lanzó como diputado local, perdió estrepitosamente; que si ganó la alcaldía fue porque enfrente tuvo a alguien que hizo todo para perder, y más importante, la compañía de Benjamín Rico, quien lejos de dividir como hace Baños, incluso ya ha sumado las simpatías de Osorio Chong, Jorge Rojo, Francisco Olvera, Eleazar García y muchos otros perfiles dispersos para afrontar la contienda electoral.



De seguir por el mismo camino, su preocupación recaerá ya no en evitar una salida poco decorosa gracias a sus malas decisiones, sino en no enemistarse con quienes después tendrán en sus manos el poder para juzgarlo.