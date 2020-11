No agotar el diálogo en el tema del paso elevado de Constituyentes, plantea Jacko Badillo

Ante las muestras de inconformidad manifestadas por un grupo de ciudadanos por la construcción del paso elevado de la avenida Constituyentes de Acapulco, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, planteó la necesidad de no agotar el diálogo entre las partes.



Consideró que si bien el Gobierno Municipal está cumpliendo con una de sus funciones que es la de promover obras de beneficio colectivo ("porque luego nos quejamos de otros gobierno que no hacían nada", dijo), no está de más que escuche el sentir de quienes creen les están lastimando sus derechos.



En opinión del dos veces ex candidato a la presidencia municipal de Acapulco, (2015 y 2018) la obra pública es necesaria para la modernización urbana, además de que representa una fuente de empleo y generan fluidez económica, siempre y cuando esté soportada por los estudios de factibilidad requeridos, como debe de ser el caso, de lo contrario los recursos no serían liberados, sobre todo en estos tiempos en que todo está fiscalizado.



No obstante, indicó que si existe algún grupo de personas que se opone o que se manifiesta inconforme, se deben de establecer mesas de diálogo en donde se despejen sus dudas por medio de los expertos en la materia, pues muchas veces, apuntó, lo que existe es falta de información y ello provoca que se hagan descalificaciones a priori.



Eso sí, dijo, lo que no debe permitirse es que se inmiscuyan intereses de tipo político en ese tipo de manifestaciones, pues lo menos que deseamos los acapulqueños, afirmó, es que los políticos utilicen la desestabilización o desacreditación para afectar a sus adversarios.



"No quiero decir que éste sea el caso, sino que la invitación es a que exista civilidad y respeto; dejar que el Gobierno Municipal lleve a cabo la obra y ser vigilantes, eso sí, de que sea de calidad y que realmente reditúe los beneficios para los que está siendo construida", concluyó.