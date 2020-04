No al despido injustificado de trabajadores

+Comando operativo en Hospital Juárez

+Sana Distancia contra el COVID-19



La Secretaria del Trabajo señaló que hoy más que nunca es necesario refrendar la solidaridad y la corresponsabilidad en las relaciones laborales. Debe quedar claro que no existe fundamento legal para separar trabajadores o modificar unilateralmente las condiciones de trabajo.

El diálogo social debe ser la vía para que trabajadores y empleadores alcancen acuerdos benéficos para ambas partes en aras de garantizar la viabilidad de las empresas, pero también la estabilidad en el empleo. A nivel federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la instancia facultada para facilitar estos diálogos y mediar entre las partes. En este contexto, reitera que se encuentra preparada para cumplir con estas funciones.



Luisa María Alcalde dijo que hacen un llamado enfático a las empresas que han incurrido en estas prácticas a rectificar y cumplir con la ley. Las y los trabajadores pueden recibir asesoría jurídica y defensoría legal por parte de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo marcando al 800-717-2942 y al 800-911-7877.

La sociedad mexicana se ha caracterizado por mostrar su entereza y cohesión en los momentos adversos. Estamos seguros que esta ocasión no será la excepción.

Al respecto de la emergencia de salud pública que vive México a causa del COVID-19, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) llamó a conformar un frente nacional para enfrentar de una mejor manera, desde las instituciones de la República, la pandemia de coronavirus y sus efectos económicos.

El líder nacional, Joel Ayala Almeida, informó que junto con las dirigencias nacionales que conforman la FSTSE, en particular con las de los sindicatos de la Secretaría de Salud ( Marco Antoni o Gar5cia Ayala) y del ISSSTE, (Luis Miguel Victoria) se acordó atender las recomendaciones y medidas implementadas por la Organización Mundial de la Salud, así como del Consejo de Salubridad General, para colaborar en la detención de las posibles afectaciones por la propagación del COVID-19.

’Tomamos la decisión de unirnos al llamado de los trabajadores adscritos en los centros hospitalarios y hemos hecho gestiones, en tiempo y forma, ante las autoridades correspondientes, para que quienes atienden de manera directa a los pacientes que presenten afectaciones por el mencionado virus, tengan todos los elementos indispensables de prevención, protección y seguridad médica, para reguardar su salud y bienestar’, indicó.

Además informó que han insistido reiteradamente en que se cuente con los insumos necesarios en las unidades médicas del sector salud.

Ayala Almeida destacó que como representantes de los trabajadores, ’nos mantenemos en una acción coordinada como partícipes directos en esta tarea. Del mismo modo, agregó estaremos atentos con el resto de los trabajadores que por la naturaleza de sus nombramientos deben mantenerse resguardados.

’Esto significa una reiterada colaboración con las instituciones de la ’República y fundamentalmente con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador’.

El líder nacional de la FSTSE, dejó en claro que nuestro trabajo será un esfuerzo de tiempo completo, sin ninguna limitación, lo que nos une a la convocatoria de hacerle frente a esta situación de emergencia. Por ello, el llamado que hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, deja en claro que este problema atañe a todos los mexicanos para conformar un solo frente nacional en este desafío…..

SE INSTALÓ EL COMANDO OPERATIVO HOSPITALARIO COVID-19 EN EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

Con el fin de dar respuesta adecuada y definir las acciones para la atención de personas infectadas con COVID-19, se instaló el Comando Operativo Hospitalario Covid-19 en el Hospital Juárez de México, en donde se determinó garantizar la seguridad de los pacientes y sus familiares, así como del personal médico y paramédico.

En la reunión de trabajo, el doctor Martín Antonio Manrique resaltó la importancia de que en el proceso de reconversión hospitalaria del HJM se cuente con un plan de acción para la coordinación de las funciones, que especifique qué se espera de cada integrante en la atención de los enfermos, sin poner en riesgo a los médicos, enfermeras, químicos, técnicos de imagenología, laboratorio, camilleros o de intendencia.

’Tenemos la certidumbre de que laboramos en un hospital de ambiente controlado. No obstante, es responsabilidad de todos extremar las medidas de seguridad en la atención de los pacientes, para disminuir las situaciones de riesgo o de contagio tanto en lo personal como en la comunidad hospitalaria’, dijo.

Durante la instalación del Comando Operativo Hospitalario Covid-19, explicó que el cambio de modelo de atención hospitalaria, reorientará las acciones para atender de manera prioritaria a personas con síntomas respiratorios. De acuerdo con la evolución de la pandemia, el hospital deberá incrementará su capacidad respuesta, para la atención y hospitalización de los pacientes infectados, añadió.

En la reunión, en la que estuvieron presentes los doctores Gustavo Lugo Zamudio, Director Médico, y Mónica Cureño Díaz, Directora de Planeación Estratégica, el Director General del HJM aseguró que el hospital cuenta con el personal suficiente y capacitado para enfrentar con éxito el virus.

Los pacientes que lleguen con la enfermedad serán hospitalizados en las terapias intensivas, y de ser indispensable se habilitarán otras áreas de los quirófanos que cuentan con el equipo médico indispensable.

Conforme vaya evolucionando la epidemia de tomarán diferentes medidas hospitalarias, por lo que adicionalmente se convocará a capacitaciones de manera oportuna, para la mejor protección de los propios trabajadores.

Es de vital importancia que los trabajadores de las diferentes áreas atiendan las medidas de mitigación de riesgos, como evitar la ruta de traslado de los pacientes Covid-19, respetar el uso exclusivo de elevadores para este tipo de enfermos y aplicarse el uso de gel en los diferentes filtros instalados en el hospital, para reducir las posibilidades de transmisión del virus, indicó

PARA DISMUNIR LA AMENAZA DEL COVID-19, SANA DISTANCIA

Aplicar de manera correcta la sana distancia en la población, es una de las medidas sociales más importantes para reducir la frecuencia de contacto entre las personas y disminuir el riesgo en la propagación de enfermedades transmisibles como el COVID-19; por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) promueve la Jornada Nacional de Sana Distancia, estrategia anunciada por la Secretaría de Salud.

El doctor Carlos Benito Armenta Hernández, Jefe de Área de Promoción y Educación en el Ciclo de Vida en la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel del IMSS, indicó que son siete los principales componentes de la Jornada.

El primero y más importante, dijo, es la definición del espacio social, es decir, la distancia entre una persona y otra deberá de ser de 1.5 metros. Aunado a esto, la Secretaría de Salud acaba de lanzar la imagen una superheroína llamada Susana Distancia, ’quien transmite de manera empática y divertida la importancia para que todos apliquemos el poder de la sana distancia, ella extiende los dos brazos de manera horizontal a la altura de sus hombros, para crear esta distancia idónea y evitar así que el virus que puede tener alguna otra persona llegue a nuestro cuerpo’.

Segundo, dentro de las medidas básicas de prevención está el lavado frecuente de manos y de muñeca, que debe ser con la técnica correcta, de preferencia con agua y jabón, y una duración de al menos 30 segundos, o utilizar la desinfección de manos con gel a base de alcohol al 70 por ciento; la etiqueta respiratoria: cubrir la boca al toser o estornudar con el ángulo interno del codo o utilizar un pañuelo que debe ser desechado, y posteriormente la limpieza de manos.

También no tocarse nariz, boca y ojos; llevar a cabo el saludo a la distancia: evitar dar la mano, abrazar y dar besos, y emplear saludos creativos a distancia mínima de 1.5 metros; la recomendación de no salir de casa a menos de que tengamos síntomas graves como dificultad respiratoria que amerite atención médica.

Tercero, suspensión temporal de actividades escolares, a partir del lunes en todas las escuelas del país los estudiantes permanezcan en casa, ’haciendo énfasis en que no son vacaciones’.

Cuarto, suspensión temporal de actividades no esenciales: acudir a cursos, conferencias, galerías, simposios y exposiciones; esto no afecta a la organización pública, social o privada, y tampoco a los derechos de los usuarios. Se recomienda el uso de Tecnologías de la Información.

Quinto, repliegue familiar en casa; quedarse en el hogar es cuidarse a uno mismo y a los seres queridos; procurar espacios saludables, esto es abrir puertas y ventanas para favorecer una mejor ventilación, además de limpiar y desinfectar superficies. Se recomienda también en el domicilio aplicar la sana distancia de 1.5 metros entre los miembros de la familia.

Sexto, reprogramación de los eventos de concentración masiva, que se deberán de posponer hasta nuevo aviso y que concentran a más de cinco mil personas, como partidos de futbol y conciertos.

Séptimo, protección y cuidado de personas adultas mayores, un grupo altamente vulnerable en esta contingencia de COVID-19. Se recomienda que no tenga visitas de personas con síntomas de enfermedad respiratoria y solo mantenga contacto telefónico; planificar en la familia quién podrá apoyarlo en caso de que enferme y para realizar compras, así como explicarles las medidas básicas de prevención, guardar distancia de 1.5 metros, que no se automediquen y realicen actividad física en casa.

El médico especialista en Epidemiología y maestro en Cuidados y Teleasistencia en Adultos Mayores, señaló que la Jornada Nacional de Sana Distancia comienza el 23 de marzo y hasta el 19 de abril, ’es por ello que estamos fortaleciendo todas estas medidas para difundirlas entre toda la población. Recordemos no hacer caso a rumores o a noticias de fuentes que no sean oficiales, ya que unidos y solidarios saldremos adelante….

([email protected])