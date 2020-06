No baja la guardia el DIF Acapulco ni se detiene durante la pandemia

Al encabezar una entrega más de apoyos alimentarios en colonias de Acapulco, la presidenta del patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Adriana Román Ocampo, informó que las acciones y actividades dentro de la institución no se han detenido, pese a la situación que se vive por la pandemia del nuevo Coronavirus.



La primera trabajadora social del municipio explicó que, aun cuando es poco el personal con el que se cuenta por el receso de actividades no esenciales, el organismo atiende todas las demandas de la ciudadanía, principalmente en el tema de asistencia social con aparatos funcionales.



"Las acciones no se pueden detener, las acciones deben continuar y el DIF Acapulco está pendiente de cada una de las necesidades que tienen los grupos de gran vulnerabilidad", señaló Román Ocampo, al poner como ejemplo que la Procuraduría de Protección a Niños y Adolescentes se mantiene muy pendiente de las denuncias ciudadanas, en cuanto a casos de omisión de cuidado a menores de edad.



’La institución no puede bajar la guardia, nunca ha bajado la guardia y, hoy con la contingencia por el COVID-19 debemos estar más fortalecidos como familia DIF, porque la familia es nuestra prioridad y los grupos más vulnerables; estamos ahí trabajando hombro a hombro y principalmente con amor para los que menos tienen", finalizó.



El DIF Acapulco tiene como misión contribuir en el bienestar social de las familias. En esta contingencia sanitaria el organismo redobla esfuerzos para cubrir la mayor parte de necesidades de los acapulqueños, tal y como lo ha instruido la alcaldesa Adela Román Ocampo.