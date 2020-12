’No busco premios de consolación, voy por la gubernatura’, afirma Evodio Velázquez en recorrido por Iguala

Tras recorrer las principales calles del centro de la ciudad, donde saludó a comerciantes y ciudadanos, el abanderado del PRD a la gubernatura del estado Evodio Velázquez Aguirre aseguró que durante este proceso electoral no busca premios de consolación, en referencia a algún otro cargo, sino que aspira y trabaja para ser el próximo gobernador de Guerrero.



--- ¿De no favorecerle la encuesta para elegir al candidato de la alianza aceptaría otra cartera, algún premio de consolación? --- Preguntó una reportera.



Ante lo que el precandidato del sol azteca recalcó que ’yo no busco premios de consolación, yo ya tengo una carrera política hecha; hoy el destino y el esfuerzo político de mi partido y de este equipo de trabajo me llevan a ser el candidato del PRD y tendré que someterme a la ruta de la medición, que debe ser una medición transparente, cuidada, para que todos estemos conscientes que lo que arroje el resultado será.’



Agregó que en caso de favorecerle los resultados de la encuesta, ’me someteré a esta medición y esperemos que todo salga bien, que creo en este momento hemos logrado conquistar corazones y mentes en Guerrero, y de no ser así nos vamos a sumar siempre y cuando sea todo transparente y legal, no tampoco estaremos de acuerdo en que nos avienten la carrocería; hoy debe de haber equidad y cumplirse el acuerdo en un tema justo y equilibrado para construir esta alianza ganadora.’



---¿Consideras que eres el más fuerte en este momento de esta alianza? ---

’Yo considero que estoy haciendo mi trabajo, soy el único candidato oficial ante el INE y que en este momento, lo quiero decir con claridad, llevo desde el 19 de noviembre haciendo mi trabajo abiertamente pidiendo el voto para ser el candidato a gobernador de esta alianza, yo estoy haciendo mi esfuerzo con mucho respeto a la alianza y principalmente a la sociedad.’



Finalmente, puntualizó que dará seguimiento a las obras y acciones realizadas por el gobierno saliente de Héctor Astudillo, no como los gobiernos de MORENA que quitaron programas y crearon otros para darles uso netamente electoral, ’vamos a seguir trabajando, yo creo que ha habido avances importantes del gobernador Astudillo en el tema de la infraestructura educativa, en el tema de salud y lógicamente dar seguimiento en el tema turístico y lo que se ha venido avanzando en el tema de seguridad.’



’Yo no seré un gobernador, si dios y la gente me permiten serlo, que comience de cero, vamos a ver qué es lo que se debe dar continuidad para avanzar, así se avanza en las grandes ciudades para ir resolviendo los problemas más necesarios y apremiantes’, recalcó finalmente el exalcalde porteño.