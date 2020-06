NO CEDEN LOS CONTAGIOS

Los contagios por la pandemia no ceden COVID19, de acuerdo a la información técnica que a diario da a conocer la Secretaría de Salud, tras registrarse ayer la cifra récord de infecciones por coronavirus, hoy 24 de junio el registro es de 5 mil 437 casos positivos, mientras que el número de fallecimientos ascendió a 24 mil 324.

Sin embargo, muchos capitalinos le han perdido el miedo al coronavirus y han salido a las calles, de regreso a su misma normalidad, de compras en los tianguis, trasladándose a diversos sitios en metro, autobuses, micros y Metrobús, entre otros medios de transporte, una gran mayoría sin los cuidados básicos como el uso de cubrebocas, chofer de un taxi, señala que cuando un pasajero le hace la parada y no traes cubrebocas, no se detiene.

En muchas áreas verdes como camellones, parques y jardines se observan personas que pasean con sus perros, o que practican algún ejercicio al aire libre, algunos usan cubrebocas y hasta careta o goles, pero un gran número anda como si nada pasara.

En el caso de las vialidades, la ciudad ya muestra puntos de congestión vehicular y se aprecian grandes filas de carros circulando lentamente ante el creciente número de coches que ya ocupan las vialidades para trasladarse a algún lado.

Las autoridades sanitarias hacen constante llamados para que la población no se exponga y salga solamente si es necesario, para evitar mayor propagación de la pandemia en todo el país, porque de seguir creciendo los contagios al ritmo que han aumentado en los últimos días, se corre elriesgo de saturar hospitales y rebasar el número de camas disponibles.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que el número de contagios por COVID 19 en América se ha triplicado en el último mes, y alertó que México registra una clara tendencia de crecimiento.