No coman ansias, no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me respalda: AMLO

Luego de la marcha anti AMLO que se realizó ayer en varias ciudades de la república, el presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a sus adversarios y pide que no coman ansias.



Afirmó que la peste es la que más ha dañado a México al referirse a la corrupción y no la pandemia, sin embargo sus adversarios que protestan no lo pueden entender.



’Eso no lo entienden nuestros adversarios que protestan, que quieren que yo dimita, que me vaya del gobierno, que no coman ansias, yo mismo establecí las reglas, no voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda’.



En ese contexto, López Obrador dijo en las próximas elecciones para renovar el Congreso, la gente va a decidir.



’Ahí la gente va a votar si quiere que regrese el conservadurismo, que regrese, que regrese la corrupción, que regresen los privilegios, el pueblo es libre y yo voy a respetar el mandato popular’.



Señaló que el día que el pueblo no lo quiera, ese día va a llorar, pero también se retirará, pues reiteró que no puede gobernar si no tiene el apoyo de la gente, pues un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca.



Enfatizó en el 2022 habrá revocación de mandato y si no tiene el respaldo de la gente, se retirará, pero si la gente lo respalda, terminará su mandato en el 2024.