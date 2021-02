No compres el Samsung Galaxy S21: este smartphone será mejor opción

Lo que te contamos en el título del artículo es completamente cierto: si quieres un Samsung Galaxy S21 lo mejor es que esperes. Una filtración que acaba de publicarse nos cuenta que la compañía coreana lanzará un dispositivo en 2021 más interesante que los actuales Galaxy S21 y S21+. No hablamos de los Note, sino de una variante que el año pasado causó furor y que sigue siendo una opción. Samsung ya está trabajando en el Galaxy S21 FE, la versión Fan Edition de los Galaxy S21. Si este modelo sigue la estrategia del Galaxy S20 FE podríamos estar ante el Samsung de gama alta más recomendable.



El Samsung Galaxy S21 FE llegará con Android 11 y 5G

A diferencia del año pasado en 2021 el Samsung Galaxy S21 FE podría llegar en una sola versión con 5G. Esto es una gran noticia, pues el Galaxy S20 FE más interesante es el 5G por contar con el Snapdragon 865 en su interior. Si Samsung sigue los pasos del anterior modelo podríamos estar ante el único móvil de Samsung con el Snapdragon 888 que se vende en todo el mundo.



La filtración que da pie a esta noticia nos cuenta que el dispositivo llegará con Android 11 y con soporte 5G. El resto de características son todavía una incógnita. La buena noticia es que Samsung podría adelantar varios meses su presentación, algo que también ha hecho con los Galaxy S21.



El Galaxy S20 FE ha sido todo un éxito en mercados como Europa gracias a su relación calidad precio, por lo que es normal que Samsung quiera aprovechar el tirón y renovar el modelo cuanto antes.



Las claves del Samsung Galaxy S21 FE podrían estar en el procesador, la cámara y el precio. La idea es acoger las principales características de los Galaxy S21 y Galaxy S21+ para hacer un dispositivo equilibrado y más barato.



Samsung no tiene mucho que restarle al Galaxy S21



Hay un pequeño problema con el Galaxy S21 FE y es que para ser un gama alta competente no puede tener mucho menos que el Galaxy S21. Debemos recordar que el Galaxy S21 tiene una pantalla FullHD+ y un cuerpo de plástico. Samsung no puede bajar el nivel de ninguno de estos apartados.



Esto nos deja con pocas posibilidades en el Galaxy S21 FE. A Samsung le queda la baza de cambiar el procesador por el Snapdragon 888, pero no podría ser un móvil más barato que el Galaxy S21.



La clave del Galaxy S21 FE puede estar en el Snapdragon 870

Efectivamente, es posible que Samsung utilice el nuevo Snapdragon 870 para bajar el precio del Galaxy S21 FE y dejarlo un escalón por debajo del Galaxy S21. Con este procesador el dispositivo seguiría siendo interesante si su precio se ajusta.



No sería muy diferente del Galaxy S20 FE 5G, pero si Samsung renueva el diseño y alguna característica puede llegar a ser interesante. El resumen es que Samsung puede lanzar el Galaxy S21 FE dentro de poco y que este sea más interesante que el actual Galaxy S21.



Por supuesto, es una completa incógnita saber cuándo se llevará a cabo la presentación o si las filtraciones sobre el Galaxy S21 FE son completamente ciertas.