’No corren riesgos’: AMLO señaló que la vacuna de AstraZeneca es segura para los adultos mayores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la vacuna de AstraZeneca, con la que se comenzará a vacunar a adultos mayores este lunes, es segura y no tiene mayores riesgos, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya emitió una recomendación sobre dicha vacuna, donde se refiere que su uso en adultos mayores es segura.



’La OMS ya emitió una recomendación acerca de que se puede utilizar esta vacuna sin riesgos mayores’, señaló.



López Obrador también pidió a los adultos mayores que confíen en la vacuna.



’Pero decirle a la población, y en este caso los adultos mayores, que se vacunen que no corren riesgos, al contrario es para protegerlos, que se están siguiendo todos los protocolos de salud para actuar de manera responsable por parte del gobierno y vamos a estar muy pendientes’, indicó el mandatario mexicano.



El presidente mexicano anunció este domingo, desde Oaxaca, el inicio de la vacunación masiva contra COVID-19 a adultos mayores el próximo lunes 15 de febrero.





’Se tienen la vacunas que llegaron en la madrugada y van a seguir llegando, el martes, y no van a dejar de llegar para que no se detenga el Plan Nacional de Vacunación, como hemos dicho que se les dé preferencia a los adultos mayores, a quienes tiene más de 60 años, mujeres y hombres, también se va terminar de vacunar desde la semana próxima, a los que están en espera de la segunda dosis de la vacuna Pfizer’, indicó el mandatario mexicano.



López Obrador señaló que se empezará a vacunar a los adultos mayores en 300 municipios de los más alejados y pobres de México, además dijo que con la entrega de un lote de vacunas Pfizer, este martes próximo, se aplicará la segunda dosis a los trabajadores de la Salud que están en espera.



’Se tomó la decisión de comenzar en los municipios más alejados, más pobres del país, estamos iniciando en 300 municipios del país con esas características, se van a vacunar a todos los adultos mayores de esos municipios, la segunda entrega también se van a vacunar a adultos mayores en municipios de los 32 estados.



Ese es el plan, queremos que a más tardar a mediados de abril , ya estén vacunados con primera dosis, los adultos mayores de 70 años.



También, como se sabe comenzamos evacuando al personal de Salud, los que trabajan y les agradecemos siempre , como les mencionaba , ellos ya fueron vacunados en su mayoría, y como les mencionaba el martes llega un cargamento de Pfizer y se terminará de vacunar; el martes posterior, también llega otro tanto, y una parte es para terminar de vacunar al personal de salud, y otra parte es para el Plan Nacional de Vacunación y la vacunación a los adultos mayores’, informó.



El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la madrugada del 14 de febrero llegaron a México 870,000 vacunas de Oxford-AstraZeneca que fueron producidas en la India como parte del acuerdo firmado con el laboratorio para obtener el antídoto contra el COVID-19.



Llegaron 870 mil vacunas AstraZeneca producidas por Serum Institute en la India. Agradecemos especialmente el apoyo del Gobierno de la India por las facilidades otorgadas para hacerlo posible. Nuestra gratitud.



Este sería el séptimo embarque que arriba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con vacunas para inmunizar a los mexicanos contra el COVID-19, enfermedad que ha mantenido en alerta sanitaria al país desde febrero del 2020.



La subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Martha Delgado, compartió un video en su cuenta de Twitter en el anunció la llegada de las primeras dosis producidas por el Serum Institute de la India. ’Es un día importante’, refirió al respecto. Además, agradeció al gobierno indio y al embajador de México en aquel país, Manpreet Vohra, por brindar las facilidades para que las dosis pudieran ser trasladadas a territorio nacional.



Los adultos mayores de 60 años, que representan el 12% de los 126 millones de habitantes de México, serán vacunados entre febrero y abril, según el plan gubernamental. En adelante, será el turno del resto de la población, por orden de edades, hasta finalizar con los más jóvenes hacia marzo de 2022.



Hasta el momento, México ha adquirido unas 140 millones de vacunas; ya ha recibido lotes de Pfizer y BioNTech, de la británica AstraZeneca y de la china CanSino. Además, contará con dosis de Sinovac, la rusa Sputnik V y forma parte de la plataforma COVAX, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).