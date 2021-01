No Critiques, Únete a la Lucha Contra el COVID-19

Seguramente como un regalo del Día de Reyes es este nuestro humilde exhorto de unirnos en la lucha contra el flagelo mundial, el COVID-19, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, es de origen natural y en esa dinámica, dejar o marginar ’el deporte favorito de los mexicanos’ de acusarnos mutuamente.



Lo que está sucediendo en nuestro México, ocurre al igual en Francia, en España, en el Reino Unido, en Brasil, o en Estados Unidos, pero en esos países en lugar de criticar, todos están unidos contra el flagelo.



Falta poco y cada día son menos para que nos toque la vacuna, que por desgracia, también han empezado a desacreditarla. ¿Vamos a ver cuántos de los criticones se resisten a aplicársela cuando les toque? Conste que es pregunta.



La OMS ha informado que la pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 1.843.631 muertos en el mundo desde que su oficina en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019.



Según un balance establecido por Agencia Francesa de Noticias, AFP hasta este lunes, según fuentes oficiales, la epidemia ha provocada que más de 85.051.970 personas contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 54.313.600 se recuperaron.



Las cifras se basan en los reportes y comunicados diarios de las autoridades sanitarias de cada país.



Ahora el Reino Unido anticipó un ’gran impacto’ de contagios por la nueva cepa, Francia refuerza el toque de queda por coronavirus para 6 millones de personas.



Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Estados Unidos con 1 millón 532mil , Rusia 482 mil y Reino Unido 454 mil.



Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 196.018 muertos y 7.733.746 casos, India, con 149.649 muertos y 10.340.469 casos, México, con 127.213 muertos con 1.448.755 casos, e Italia, con 75.332 muertos y 2.155.446 casos.



Los países más golpeados son: Bélgica registra la mayor tasa de mortalidad, con 170 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Eslovenia con 135, Bosnia con 126, Italia con 125 y Macedonia del Norte con 121.



Este lunes desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 584.364 fallecidos y 27.139.667 contagios; América Latina y el Caribe 511.894 y 15.745.107, Estados Unidos y Canadá 367.450 con 21.241.168, Asia 221.176 con 14.019.838), Medio Oriente 90.551 con 4.042.678), África 67.251 con 2.832.338, y Oceanía 945 muertos con 31.181 casos.



Para terminar me remito al poema de mi padre médico, doctor, Fortino Rentería Meneses -1901-1985-, titulado: ’No Critiques’:



No debes criticar ¡fuera sarcasmos!/ y ni trates de hablar con ditirambos /al prójimo que ofusca tu confianza: /no critiques, pues malos somos todos, /todos llevamos mal de aquellos lodos, /y pecamos, tal vez por ignorancia.



No digas que tu prójimo es un necio, /ni lo trates crudamente y con desprecio, /creyéndote tú juez, de fiel pureza; /en el mundo el mejor tiene reproche, /abusa de su suerte y con derroche /ofende al que es honrado… ¡con bajeza!



Impulsemos un frente común contra el flagelo. Sólo así, unidos, venceremos al maldito coronavirus. NO CRITIQUES, UNETE A LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 Y CUÍDATE.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx e IRRADIA NOTICIAS.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.