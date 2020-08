No da una: niega Samuel García propiedad de camioneta que adeuda 40 mil

El día de ayer, el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepulveda, acudió a la refinería de Cadereyta para realizar una ’clausura simbólica’, sin embargo lo único que trascendió fue el gran adeudo de la camioneta en la que el senador viajaba.



Samuel García llegó poco después de las 9:00 horas en una lujosa camioneta color gris acompañada de su personal y otros legisladores, como el diputado (también de MC) Luis Donaldo Colosio. Al verlos,



Ante su visita, un grupo de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) le taparon el paso hacia la Refinería de Cadereyta, en Nuevo León, mostraron los carteles que portaban consigo y lanzaron diversos objetos en la camioneta en la que viajaba.



’No nos quites nuestras fuentes de trabajo’; ’trabajadores de Pemex unidos venceremos’; ’Políticos oportunistas’, eran sólo algunas de las demandas de los trabajadores, que trataron con hostilidad al senador y su comitiva.

Al intentar "Clausurar Simbólicamente" la refinería de Cadereyta, Nuevo León.... Los trabajadores de Pemex le recetaron un:



"Fuera Samuel, Fuera" 😂



Al momento, trascendió la noticia de la deuda de la placa: la Jeep Grand Cherokee 2015 placas STB-7851 en la que circuló tiene un adeudo por $38,270 pesos.Por la tarde, el político de Movimiento Ciudadano lanzó una serie de mensajes en su cuenta de Instagram, argumentando que la camioneta no era suya, sino de un amigo:“Hay un medio de comunicación que le dio más importancia a una placa, que al tema de fondo, que es la contaminación de la refinería de Cadereyta y cómo los líderes sindicales aprovechan sus puestos”, reportó.“Ese vehículo no está a mi nombre”, dijo, aseguró que se la pidió prestada a su amigo “Miguel Ángel”.“La mía (su camioneta) está en el taller”, dijo y agregó:“Y gracias a Dios pedí prestada a un amigo una camioneta blindada, sino no estuviera aquí y no sé qué hubiera pasado, habían reventadores con la única intención de lastimar”.Pese a las protestas registradas ayer dijo que insistirá porque considera que urge recibir el dinero para los filtros y una reforma energética. REVOLUCIÓN 3.0