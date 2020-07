’No dar reversa al semáforo rojo es responsabilidad de todos’: Tulio Pérez

’No regresar al semáforo rojo es responsabilidad de todos’, indicó durante la transmisión diaria para dar a conocer el desarrollo del coronavirus en la entidad, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo quien coincidió con el titular de Salud, Carlos de la Peña Pintos que la base central para enfrentar la pandemia es aplicar el uso correcto cubre bocas, evitar movilidad y las demás las medidas sanitarias.



En el arranque de la transmisión, se pudieron observar imágenes de las campañas #Juntas que maneja el Gobierno estado de Guerrero, a través de la Secretaria General de Gobierno que preside Florencio Salazar Adame junto con distintas dependencias durante esta contingencia con la finalidad no solo de hacer conciencia, si no avanzar en la erradicación y combate de los diversos tipos de violencia en que están expuestas diariamente las niñas y mujeres en su entorno.



’La violencia de Género no debemos permitirla, ni justificarla. Por ello lo que ustedes vieron, es uno de los muchos esfuerzos que realizamos a través de distintas dependencias para que las mujeres en Guerrero vivan libres de violencia ’, fue contundente Pérez Calvo. En este contexto, De la Peña Pintos, destacó que desde su dependencia se ha dado atención 378 consultas psiquiátricas y 702 consultas psicológicas.



Pérez Calvo señaló que relajar la medidas ya impuestas, ocasionaría el riesgo de regresar al semáforo rojo, lo cual, que limitaría muchos activadas no esenciales, remarcando que el propósito del gobernador Astudillo y del gobierno del Estado, con otros niveles órdenes de gobierno es que en la reactivación mejoren las condiciones económicas de la población y se tengan ingresos .



Mencionó que para ello junto a los Ayuntamientos se han intensificado diversas acciones como playas y en el transporte público, con el objetivo principal de regresar a color rojo en semáforo nacional, evitar contagios, y concientizar a las personas que es necesario , además de cuidarse asimismo, cuidar a los demás, avanzar al siguiente color amarillo con el apoyo de todos y todas.



En lo que respecta a las cifras, el titular de Salud indico que el panorama es la actual son cuatro los municipios que permanecen sin contagio, y en las cifras tenemos siete mil 305 total de casos confirmados y mil 82 total de defunciones, de estos 139 se registraron en las últimas 24 horas. Siendo la preocupación principal el sector mayor de 60 años, ya que registran una cifra elevada casos y muertes.



Los dos municipios que registran el mayor número de casos positivos con Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo tiene un repunte preocupante, destacando que se reorganiza todo el servicio hospitalario para dar un mejor servicio a la población. En cuanto a la tendencia de hospitalización, el secretario comentó que se tienen 300 pacientes hospitalizados, de estos, 135 están estables, 111 graves y 54 intubados.



En su intervención, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, detalló que los comedores comunitarios continúan en coordinación con la Sedena y Semar en siete ciudades con 27 sitios, sirviendo un total 375,582 mil raciones, es decir, alrededor de 13 mil 500 diarias para personas vulnerables ante la pandemia, confirmando que este servicio se amplía hasta el último día de julio.