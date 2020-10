No debe nada a gobiernos estatales que amagan con dejar el pacto, el presupuesto federal no se distribuye a capricho: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se les debe nada a los gobiernos estatales que amagan con dejar el pacto federal y reiteró que se les entregan todos los recursos que por ley les corresponde, porque el presupuesto federal no se distribuye a capricho.



Sí aclarar, para que no vayan a andar diciendo que no les entregamos recursos, no les debemos nada, hasta nos deben, si hacemos cuentas, reveló el Presidente, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.



El Ejecutivo federal señaló, en algunos casos no han pagado impuestos, celebró que se quiera hacer una consulta ciudadana al respecto, sin embargo, explicó que el pacto federal no se puede romper como lo han planteado los gobernadores de oposición, porque "esto tiene que ver con la Constitución".



El jefe del Ejecutivo llamó a los mandatarios estatales a que "no manipulen", porque el gobierno federal actúa en el marco de la legalidad y no se ha demorado la entrega de los recursos.



El martes, los gobernadores mexicanos de la Alianza Federalista, que agrupa a diez estados dominados por la oposición, amenazaron al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con convocar consultas populares para que los ciudadanos opinen sobre el modelo de financiación de los estados.



Desde el lunes la alianza de gobernadores opositores criticó el "centralismo" del Gobierno federal, por lo que el Presidente les retó el martes a consultar a los ciudadanos si quieren que sus estados salgan de la Federación.



"Si tienen vocación democrática tendrían que preguntar a los ciudadanos de los estados que gobiernan", dijo.



La Alianza Federalista, que fue creada por gobernadores molestos con el manejo de la pandemia de la covid-19 por parte del Gobierno federal, está compuesta por Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, diez de los 32 estados del país.



En un choque sin precedentes, estos gobernadores anunciaron el pasado septiembre su salida de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), un organismo que unía a todos los estados y al Gobierno central.



POR TRAFICANTES DE INFLUENCIAS ´PAGARAN JUSTOS POR PECADORES´



El Presidente reconoció que con la reforma al outsourcing ’pagarán justos por pecadores’ debido a los traficantes de influencias que abusaron de este modelo para evadir impuestos y afectar a los trabajadores.



El Mandatario explicó que ya se intentó regular este esquema de contratación, pero no funcionó, por lo que se buscaba una nueva regulación que no pudiesen burlar las empresas.



’Hay quienes no ayudan, son esas decisiones en donde pagan justos por pecadores, hay muchos empresarios responsables, pero hay otros y, en sentido estricto, ni siquiera son empresarios son coyotes, traficantes de influencias, que abusan de todos estos mecanismos de contratación y se afecta a los trabajadores’, apuntó.



El jefe del Ejecutivo atribuyó a las reformas estructurales la proliferación del outsourcing, pues se promocionaron como beneficios para el pueblo, pero resultaron buenas solo para una minoría.



En este sentido, el Presidente puso como ejemplo las mediciones de empleo en los meses de diciembre, donde se detectan despidos masivos de trabajadores, que en realidad son separaciones que realizan las empresas de outsorcing para evitar crear pagos de aguinaldo y generación de antigüedad.



’El empresario a producir y la parte administrativa que puedan llevarla a través de una empresa que se contrate con ese propósito, pero resulta que se abusó del mecanismo.



’Estamos buscando una manera que no haya abusos, además, un buen empresario no puede permitir que no se garanticen los derechos a los trabajadores y que una empresa contratada por él mismo se dedique a evadir impuestos’, agregó.



El Mandatario se comprometió a que los titulares de la Secretaría del Trabajo, la Procuraduría Fiscal y el Seguro Social den un informe el próximo viernes sobre las irregularidades y abusos que se dan dentro del marco legal vigente.



’¿Cuántas denuncias se han presentado, cuidando el debido proceso, que no se dé a conocer el nombre de las personas ni las empresas? también voy a pedir que esté la directora del SAT.





No queremos que se vaya a generar un movimiento claro, que no les va a gustar a los factureras y a los que han abusado de este mecanismo’, comentó.