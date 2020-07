No debemos bajar la guardia

La mayoría de la población ha normalizado levantarse un poco más tarde de lo habitual, debido a que en la mañana no hay a dónde o a qué salir. La pandemia ha hecho que cambiemos los hábitos de vida y de comportamiento.



Sabemos que muchas de nuestras conocidas y conocidos ya no estarán cuando regresemos a la vida ’normal’. Este constante pensamiento hace que unas personas implementen todo tipo de cuidados y otras desesperen y no se cuiden.



Ahora las noticias nos han rebasado, todo es confuso, los porcentajes y las cifras parecen no coincidir, nos dicen que sólo los expertos las entienden.



Rojo, ¿qué significa el rojo?, a veces se ha confundido con el color de la sangre; otras con la pena o el amor, porque de ese color se ponen las mejillas de las personitas tímidas o enamoradas. Ahora en el semáforo de la pandemia significa terror, miedo, desconcierto y sobre todo pánico al contagio.



Naranja, la fruta del jugo; la de los gajos perfectos; hoy se nos presenta como un color permisivo en medio de la pandemia. ’Sal a la calle si necesitas hacerlo, pero cuídate; de ti depende no contaminarte y enfermar’ entonces el color se vuelve también terrorífico.



Han cambiado los mensajes; las noticias nos alertan que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el virus. Dicen que muchos y muchas van a morir. Las cifras aumentan, ya se rebasaron los diez millones de personas infectadas en todo el planeta; parece que la curva mundial no se ha aplanado. Nestora Salgado y Deschamps, graves.



En medio de los desconciertos se escucha una noticia alentadora. México ha iniciado cuatro proyectos en busca de la anhelada vacuna y una mujer coordina esta iniciativa, la doctora María Esther Orozco Orozco, ella es química, bacterióloga, parasitóloga, investigadora y profesora mexicana, que fue rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que, además, integra la Academia Mexicana de Ciencias.



Se van recomponiendo las cosas; aunque empezamos a padecer las noticias del nuevo tratado internacional con Estados Unidos y Canadá, ahora son algunos conservadores los que no quieren que entre en vigor; aducen que no es bueno, cuando ellos lo pactaron. Ver para creer, qué cinismo sin igual.



En la capital del país, parece que la Jefa de Gobierno dijo en sus marcas, listos, fuera. Las personas se salieron de sus casas, como si el naranja en el semáforo fuera verde; y le están pisando al acelerador del carro de la pandemia, lo más seguro es que se vuelva carroza.



Debemos ser cautas y no echar por la borda los días que llevamos cuidándonos. Si no hay a qué salir, mejor quédate en casa.