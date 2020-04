No dejaremos que provocadores de Morena se opongan al progreso de La Laguna

Después de varios años gestionando la obra del colector semiprofundo en La Laguna de Chiconautla, por fin se ha logrado concretar la primera etapa de este proyecto para dar inicio el próximo lunes.



Esta obra no sólo va a beneficiar a unas cuantas familias, sino a toda la Colonia que representa a más de 28,000 habitantes.



Hemos luchado arduamente por el antes llamado cárcamo y hoy colector semiprofundo que se iniciará con la primera etapa en esta semana en La Laguna de Chiconautla.



Vamos a seguir luchando hasta que se concluya este proyecto así evitaremos inundaciones de muchos hogares, escuelas etc.



Vamos a defender las obras que sean en beneficio de la comunidad como siempre lo hemos hecho.

Hasta ahorita Morena en Ecatepec no ha hecho nada pero manda a sus porros a molestar a los vecinos y a la empresa que realizará la 1ra. Etapa de la obra del colector semiprofundo en La Laguna, el cual dará inicio en próximos días como 1ra etapa, una obra por la que hemos luchado desde hace mucho tiempo.



"A los vecinos de La Laguna les pedimos no se dejen engañar y manipular por gente que solo quiere protagonismo político para que sus jefes de Morena los volteen a ver.



Nosotros siempre estamos al pendiente por esta obra que sacará de apuros a muchas familias con estas inundaciones", comentó Camelia Domínguez Isidoro líder social en Ecatepec.