No desaparecerá el Fondo de Ahorro Capitalizable: FSTSE

El Fondo de Ahorro Capitalizable no está contemplado para desaparecer con la extinción de fideicomisos decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó el líder nacional de la FSTSE, Joel Ayala Almeida quien dijo que este fondo data de un decreto presidencial de 1990.

Entrevistado sobre el particular el líder de la FSTSE explicó que el Fonac está integrado por la aportación del trabajador concerniente al salario del pie de rama del tabulador administrativo de sueldos, el cual es parejo para todos los Trabajadores al Servicio del Estado.

Detalló como primer punto que el salario corresponde al primer nivel del tabulador administrativo de la curva salarial central. Como punto dos, hizo saber que el 1.5 del salario en la misma circunstancia del descrito pie de rama, lo aporta el Gobierno Federal. El otro componente es la contribución del 25% de las cuotas sindicales, más los intereses en la inversión en entidades financieras que se devengan en un periodo de un año.

Queda para el conocimiento de los Trabajadores al Servicio del Estado que están dados de alta en este Fondo de Ahorro Capitalizable determinado por ley, como una prestación social, económica, firme que se ejerce desde 1990. Categóricamente lo expresamos: no encaja en el Decreto sobre la Extinción de Fideicomisos y Fondos decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Insistimos que, en la captación de recursos de los fideicomisos no está considerado el Fondo de referencia el cual es un beneficio sumamente importante que reciben año con año los Trabajadores al Servicio del Estado.

El líder de la FSTSE dijo hacer esta oportuna aclaración porque existe inquietud y nerviosismo entre los trabajadores, motivadas por lo que da causa a especulaciones sobre el caso al que nos referimos.

Dejó muy en claro que ya se ha hecho ante las autoridades de Hacienda, la aclaración que corresponde a este derecho laboral.

"Hacemos saber que la representación formal que ostenta la Central FSTSE con su toma de nota en el TFCyA, de ninguna manera permitiría que desparezca este beneficio, logrado desde la fecha antes citada y que seguirá vigente de manera permanente.

El Fonac, sostuvo Ayala Almeida es un instrumento de soporte considerado de beneficio colectivo. ’Fue promulgado por decreto presidencial y ya hemos actuado sobre el particular’.



Para una mayor información y con ésta dar la tranquilidad con seguridad sobre la vigencia del Fonac, el Presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su administración, subrayó que su Gobierno respetaría íntegramente los derechos laborales adquiridos por los Trabajadores al Servicio del Estado.

El manejo financiero de la referida prestación, precisó Ayala Almeida, es cien por ciento transparente por el consejo constituido donde está la representación del Gobierno Federal (Secretaría de Hacienda y Función Pública) y por cada representante sindical donde la Central FSTSE forma parte también de la Comisión de Vigilancia.

Con esto se evita cualquier acto de desviación. No admitimos de ninguna manera criterios discordantes que incitan a confundir a nuestros representados. Hay plena certidumbre en el ejercicio del buen funcionamiento de este ingreso que beneficia a miles de Trabajadores al Servicio del Estado, puntualizó el dirigente.